印度用7400萬低成本 可望完成美中數百億計畫 開拓登月商機

分析指出，若印度登月任務成功，印度航太部門將大大打響其極具成本競爭力的月球工程聲譽。圖為印度學生圍繞在登月小艇的模型周邊，關注23日的登陸計畫是否成功。（歐新社）

印度 登月艇「錢德拉揚3號」(Chandrayaan-3)訂23日登陸月球南極；這項代表印度航太工業大躍進的重大任務如果成功，印度將成為全球第一個登陸月球南極的國家；分析人士指出，這場太空競賽不僅關乎科學、國家威望，印度以有限資金開拓太空新領域的能耐，也將讓世人刮目相看，同時可能因此獨攬登月商業。

路透報導，印度太空研究組織(Indian Space Research Organisation，ISRO)為此次登月任務僅編列7400萬美元預算。美國太空總署(NASA )估計到2025年將為阿提米絲(Artemis)月球計畫花費930億元，差距懸殊。太空研究公司Euroconsult估計，中國在2019年於月球背面登陸成功後，2022年太空計畫支出為120億元。

至於與印度搶攻登陸月球南極先機的俄羅斯，不到兩周前發射升空的「月球25號」(Luna-25)19日在月球表面墜毀。莫斯科獨立太空專家盧卡舍維奇(Vadim Lukashevich)表示，俄羅斯預算以烏克蘭戰爭為優先，登月任務「極不可能」重來。

印度在總理莫迪(Narendra Modi)推動下，將航太發射工作私有化並尋求外資，希望印度占據的全球太空發射市場，在未來十年增加五倍。分析師預計，若「錢德拉揚3號」任務成功，印度航太部門將大大打響其極具成本競爭力的月球工程聲譽。

印度官員另提到，印度的太空發展積極效法NASA開放私人資金投入策略，如馬斯克(Elon Musk)的SpaceX公司正為其衛星發射業務開發Starship火箭，並依30億元合約將NASA太空人 送到月球表面。SpaceX今年將在Starship花費約20億元。

不過，太空風險多多，印度上次登月嘗試失敗是在2019年；同年，以色列初創公司首次私人資助登月也失敗了；日本初創公司ispace(9348.T)今年試圖登陸，也以失敗告終。

加州理工學院教授埃爾曼(Bethany Ehlmann)正與NASA合作執行2024年繪製月球南極及其水冰地圖的任務；她表示，登陸月球非常困難，「這幾年來，月球吞掉了很多太空船。」