纜車纜索斷裂 巴基斯坦學童掛1150呎高空15小時

原本應該是懸掛在兩條纜索的空中纜車，一條纜索突然在行進間斷掉；幸好巴基斯坦軍方出動空中救援，有驚無險將纜車上乘客全數救回。(美聯社)

根據美聯社報導，巴基斯坦山區22日發生纜車纜索斷裂意外，導致六名兒童和兩名成年人受困在1150呎高空，歷經15個小時後，八人幸運獲救。

巴基斯坦當地時間22日早上7時左右，位於首都伊斯蘭馬巴德(Islamabad)以北約 124哩處的巴塔格蘭(Battagram)山區纜車，有一條纜索突然斷裂，導致纜車只靠著另一條纜索懸掛在1150呎高空，當時纜車內有六名要去上學的學生和兩名成年人，八人隨時可能墜落河谷，情況岌岌可危。

由於救援難度非常高，直到六小時後，軍用直升機終於抵達現場投入救援，但直升機旋翼葉片攪動氣流，可能破壞唯一支撐纜車的纜繩，因此必須先將纜索和纜車固定，以防纜車墜落。

因此意外發生後近12小時，才救出兩名學童，而且夜幕降臨，直升機無法執行任務，被迫返回基地，救難人員改以空中纜繩吊掛，再以絞盤牽引至距離最近的山頭，終於將受困者一一救出。

巴基斯坦緊急服務單位發言人法伊茲(Bilal Faizi)表示，當天稍早即向受困纜車內的八人提供食物和飲水。

這場驚險的15小時空中救援行動，透過媒體轉播，受到巴基斯坦全國民眾關注，得知受困者全數獲救後，巴基斯坦看守總理卡卡爾(Anwaar-ul-Haq Kakar)在社群平台X發文表示：「得知所有孩子已順利安全獲救，我感到十分欣慰，同時也感謝軍方、救援單位、地方政府以及當地居民的通力合作。」

資深警官阿邁德(Nazir Ahmed)還透露，當受困學童重返家人懷抱時，在場所有人都激動落淚，因為「每個人都為此時刻的到來而祈禱」。