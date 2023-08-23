印度登月飛船登陸前 先傳回月表美照

印度上個月發射的月球飛船3號已進入月球軌道，預計美東時間23日在月球南極登陸。飛船3號22日已回傳月球表面照片。(取自ISRO X平台)

印度 登月飛船「錢德拉揚3號」(Chandrayaan-3)準備登陸月球，在此之前往月表俯衝，過程中拍攝並傳回一些令人驚艷的影像、照片。

「印度太空 研究組織」(Indian Space Research Organization, ISRO)22日證實，錢德拉揚3號預計在印度標準間23日下午5時45分(美東時間上午8時15分)進行最後下降，準備登陸月球表面；印度太空總署自印度標準時間23日下午5時20分開始直播登陸月球嘗試。

有線電視新聞網(CNN)22日報導，ISRO 22日分享太空船攝像機所拍照片及影片，標示錢德拉揚3號登陸的前夕；一張月表鳥瞰圖是在距月表70公里(43.5哩)處拍攝，描繪「邊緣之海」(Mare Marginis)地點的特色；邊緣之海是遠古時期，彗星撞擊月球面向地球這一邊的極邊緣，所形成的巨大黑坑。

另張照片是在20日拍攝，錢德拉揚3號掠經月表上空，距離要近得多，由該制高點所攝，可清楚看見月球土灰色的地形。

該印度太空機構表示，登月太空船靠著自身攝像鏡頭所拍影像，與船上電腦已安裝好的月球地圖程式相匹配，來校準自身所在位置。

CNN報導，印度太空船如果成功，將代表首度有印度太空船順利登陸於月球表面，繼美國、中國、蘇聯之後，第四個完成此一壯舉的國家。

梵文裡，「錢德拉揚」意指「月球車」；太空船是在7月14由印度南部安德拉邦(Andhra Pradesh) 斯利哈里柯塔(Sriharikota)島的「達萬太空中心」(Satish Dhawan Space Centre)升空。太空船採用較慢、有條不紊的步驟，往月表而去。