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俄印為何競相奔月？搶月球最有價值資源「水冰」地盤

編譯陳韻涵／綜合22日電
印度的太空船預計23日在月球南極登陸，不僅全世界關注，也引起國內學生學習太空知識的熱潮。（歐新社）
印度的太空船預計23日在月球南極登陸，不僅全世界關注，也引起國內學生學習太空知識的熱潮。（歐新社）

印度登月艇「錢德拉揚3號」(Chandrayaan-3，月球飛船3號)預定23日登陸月球南極，期盼成為繼俄羅斯、美國和中國之後，第四個成功登月國，並探索月球上最有價值的資源「水冰」(water ice)；若水冰量充足，可成為探勘月球時的飲用水來源，降溫設備，並可將水分解成為燃料所需的氫元素，以及人類呼吸所需的氧，支援火星任務或月球採礦。

早在1960年代，阿波羅計畫(Apollo)首次載人登月任務之前，科學家已猜測月球上可能有水存在，但阿波羅太空人從月球取回的樣本，在1960年代末期和1970年代初期的研究中，看不出水的存在。

2008年，布朗大學研究人員利用新技術重新分析從月球樣本，結果發現微小的火山玻璃珠內含氫元素。

2009年，印度太空研究組織(ISRO)的月球飛船1號(Chandrayaan-1)探測器搭載的美國太空總署(NASA)的儀器，偵測到月球表面有水；另一艘NASA探測器同年撞上月球南極，發現月球表面下的水冰。

NASA的月球探測號(Lunar Prospecto)1998年在太空任務中，就在月球南極處於陰影中的隕石坑裡發現高密度水冰的證據。

科學家對於月球上存在古老水冰的地區深感興趣，主因是水冰可提供關於月球火山、彗星和小行星帶到地球的物質，以及海洋起源的紀錄。

1967年，聯合國「外太空條約」(Outer Space Treaty)禁止任何國家聲索月球的所有權，但未禁止商業營運。

美國主導的「阿提米絲協議」(Artemis Accords)制定月球探勘和月球資源利用的原則，共有27個國家簽署，但不包括中國和俄羅斯。 

登月失敗案例多，原定本周登月的俄羅斯「月球25號」(Luna-25)在接近目標時失控，20日墜毀。

月球南極布滿坑洞和深溝，距離阿波羅計畫等過去登月任務鎖定的赤道地區非常遙遠。

ISRO的「錢德拉揚3號」預定23日嘗試登月，截至22日進展順利，這並非ISRO首次挑戰登陸月球南極，ISRO於2019年在此次預定登陸點附近的登月任務失敗告終。

除了俄羅斯和印度之外，美國和中國也在籌畫月球南極探勘任務。

印度正在拚成為第四個登月的大國，23日登月能否成功，是全國最重要的大事。（Get...
印度正在拚成為第四個登月的大國，23日登月能否成功，是全國最重要的大事。（Getty Images)

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