我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

拜登9月赴印度參加G20峰會 賀錦麗也將訪印尼

記者張文馨／華盛頓報導

白宮22日宣布，美國總統拜登下月初赴印度參加20國集團(G20)領袖峰會；此外，副總統賀錦麗(Kamala Harris)下月訪印尼，參與美國與東協(ASEAN)峰會，和東亞高峰會(EAS)。

由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非組成的金磚國家(BRICS)代表22日起3天在南非約翰尼斯堡開會；2009年成立的金磚國家被視為「挑戰以美國為首的西方聯盟」組織。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)22日在線上記者會表示，拜登將在印度重申美國對G20所做的承諾，美國也會在2026年主辦G20峰會。

白宮表示，拜登預計9月7日到10日訪問印度新德里，和20國領袖將討論一系列應對國際挑戰的努力，包含潔淨能源轉型，氣候變遷，俄烏戰爭對國際經濟和社會的衝擊。

此外，白宮也宣布賀錦麗9月4日到7日在印尼雅加達參加峰會，將和印太領袖互動，賀錦麗將重申美國對東南亞和以東協為中心的持久承諾。

不過，路透報導，拜登缺席美國與東協峰會讓外交圈「很失望」，蘇利文表示，拜登政府上任後與亞太地區的往來相當深刻，超過其他任美國總統或其他國家，例如，拜登去年5月在華府舉行美國與東協峰會，上周在馬里蘭州大衛營舉行美日韓峰會。

拜登 白宮 印度

上一則

30年房貸利率站上7.48% 寫23年來新高

下一則

纜車纜索斷裂 巴基斯坦學童掛1150呎高空15小時

延伸閱讀

受夠了…8成紐約人認無證客危機嚴重 州市長支持率大跌

受夠了…8成紐約人認無證客危機嚴重 州市長支持率大跌
拜登將出席G20峰會 提議合作增加貧窮國家貸款額度

拜登將出席G20峰會 提議合作增加貧窮國家貸款額度
中國貨洗產地 東南亞4國太陽能板補關稅 恐推高價格

中國貨洗產地 東南亞4國太陽能板補關稅 恐推高價格
「亞裔」是拜登2020年勝選關鍵 兩黨搶選票

「亞裔」是拜登2020年勝選關鍵 兩黨搶選票

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

2023-08-18 22:17

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺