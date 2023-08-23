拜登9月赴印度參加G20峰會 賀錦麗也將訪印尼

白宮 22日宣布，美國總統拜登 下月初赴印度 參加20國集團(G20)領袖峰會；此外，副總統賀錦麗(Kamala Harris)下月訪印尼，參與美國與東協(ASEAN)峰會，和東亞高峰會(EAS)。

由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非組成的金磚國家(BRICS)代表22日起3天在南非約翰尼斯堡開會；2009年成立的金磚國家被視為「挑戰以美國為首的西方聯盟」組織。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)22日在線上記者會表示，拜登將在印度重申美國對G20所做的承諾，美國也會在2026年主辦G20峰會。

白宮表示，拜登預計9月7日到10日訪問印度新德里，和20國領袖將討論一系列應對國際挑戰的努力，包含潔淨能源轉型，氣候變遷，俄烏戰爭對國際經濟和社會的衝擊。

此外，白宮也宣布賀錦麗9月4日到7日在印尼雅加達參加峰會，將和印太領袖互動，賀錦麗將重申美國對東南亞和以東協為中心的持久承諾。

不過，路透報導，拜登缺席美國與東協峰會讓外交圈「很失望」，蘇利文表示，拜登政府上任後與亞太地區的往來相當深刻，超過其他任美國總統或其他國家，例如，拜登去年5月在華府舉行美國與東協峰會，上周在馬里蘭州大衛營舉行美日韓峰會。