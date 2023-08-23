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印度今登月 探索神祕南極水冰 舉國興奮看直播

編譯潘勛／綜合22日電
在俄國日前登月失敗後，印度的登月艇預計美東時間今天(23日)上午登陸，成為世界矚目的焦點。圖為印度的登月艇及登月車。（取自NASA官網）
在俄國日前登月失敗後，印度的登月艇預計美東時間今天(23日)上午登陸，成為世界矚目的焦點。圖為印度的登月艇及登月車。（取自NASA官網）

印度登月艇「錢德拉揚3號」(Chandrayaan-3，月球飛船3號)準備當地標準時間23日下午登陸月球，地點在月球南極；俄羅斯8月搶在印度之前發射太空船，19日墜毀在月球表面。目前全球焦點都集中在印度的太空船若能成功登陸顯得意義非凡，從此晉升太空強國。

Politico政治網站報導，錢德拉揚3號有望成為人類首度降落月球南極的太空船；咸信當地覆罩的黑色陰影是水凍結成冰，選擇在南極登陸即是探索月球是否存在水資源，未來成為支持人類在月球上設立據點。

印度爭登月第4國 期晉升太空強國

印度在7月14日發射登月太空船進入太空，已成功進入月球軌道，預計今天登陸，能否成...
印度在7月14日發射登月太空船進入太空，已成功進入月球軌道，預計今天登陸，能否成功成為第四個登月的國家，在此一舉。（美聯社）

路透(Reuters)報導，「印度太空研究組織」(Indian Space Research Organization, ISRO)表示，錢德拉揚3號太空船預計在當地標準時間23日下午5時45分(美東時間23日上午8時15分)降落於月球南極；登月前夕，印度全國興奮值高升，教徒祈禱、太空迷辦活動，學校組織學生觀看直播。

19日俄國太空船也想完成此一目標，卻告墜毀，印度太空船若能成功降落，無疑展現其太空技術成熟。

Politico政治網站報導，ISRO主席索瑪那斯(S. Somanath)聲明表示，錢德拉揚3號的降落預計不會有意外狀況。

「錢德拉揚」太空船於7月14日由印度南部安德拉邦(Andhra Pradesh)斯利哈里柯塔(Sriharikota)島的「達萬太空中心」(Satish Dhawan Space Centre)升空；在梵文裡，「錢德拉揚」即意指「月球車」。

錢德拉揚3號是印度第二次嘗試登陸月球，2019年「錢德拉揚2號」降落失敗；這次若能成功，將被視為印度科學機構展現韌力。當局及教育界都希望錢德拉揚3號的成功，能鼓勵千百萬印度學生投身科學研究。

ISRO表示，學生們發來數十條訊息，祝福太空船成功降落。在北方邦(Uttar Pradesh)，省政府下令各級學校都安裝特殊螢幕，準備觀賞降落直播；當局表示，錢德拉揚3號登陸月球，這個瞬間值得紀念，為年輕人注入科研熱情。

俄搶先登陸 不料繞月功能失常墜毀

俄國太空總署8月上旬搶先發射登月火箭，希望後發先至，想比錢德拉揚3號更早登陸月球南極，是近半世紀以來，莫斯科首度執行登月任務，但太空船在準備期的繞月功能失常，墜毀於月表。

美國外交政策協會(American Foreign Policy Council)資深學人賈瑞特森(Peter Garretson)指出，俄國的失敗，讓印度太空船成功降落月球南極更受矚目；印度在太空探測方面被視為才剛起步，若能達成俄國未能辦到的事，就透露出太空方面的排行順序該換一換了。

賈瑞特森表示，錢德拉揚3號若登月成功，也意味印度太空科技登上全球舞台，改變世人對印度的觀感，認為印度的科技超越俄國。

太空 印度 俄國

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