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「這族群」曾是拜登2020年勝選關鍵 兩黨搶選票

記者顏伶如／綜合報導
兩黨在喬治亞州拉鋸激烈，民主黨在最近兩次選舉都艱難勝出，亞裔選票也是關鍵。（美聯社）
兩黨在喬治亞州拉鋸激烈，民主黨在最近兩次選舉都艱難勝出，亞裔選票也是關鍵。（美聯社）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導分析，2024年大選逐漸升溫之際，亞裔選民由於投票動向足以決定選舉結果，成為備受矚目的族群，兩黨都希望積極爭取亞裔支持；亞裔已經超過拉丁裔，成為美國人口成長速度最快的族裔，拜登總統能在2020年大選勝出，亞裔選民在喬治亞、亞利桑納、內華達等搖擺州全力相挺是關鍵因素。

報導指出，兩黨都體認到亞裔選民的投票傾向，將影響2024年總統大選以及其他競爭激烈的選舉結果。

亞裔選民參與2020年大選的踴躍程度，讓許多政治觀察家感到意外，對於拜登跨越選舉人票當選門檻，具有重要影響。在喬治亞州，亞裔選民投票率比2016年大選投票率足足提高84%。

民主黨籍喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)2022年角逐連任時，共和黨籍對手是獲得前總統川普背書的退休運動員沃克(Herschel Walker)，競爭激烈。沃諾克推出中文、韓文、越南文等版本的競選廣告向亞裔選民催票，後來獲得亞裔選民高達78%的得票率，並且連任成功。

報導指出，兩黨全委會對如何在2024年大選爭取亞裔選民支持，都將推出空前預算。

民主黨選舉數據分析機構「目標睿智」(TargetSmart)執行長邦尼爾(Tom Bonier)指出，亞太裔民眾投票率從2016年至2020年之間增加，奠定了拜登2020年勝選基礎。他說，接下來將聽到許多亞裔選民重要性的討論，選舉陣營也將積極爭取亞裔支持。

「亞裔與太平洋島嶼裔美國公民勝利聯盟」(AAPI Victory Alliance)創辦執行主任尼可瑞(Varun Nikore)說，前總統川普帶有種族歧視的煽動言論，尤其是關於疫情的發言，如同「喚醒了沉睡的巨人」，讓亞裔民眾更加積極參與選舉。

尼可瑞說，川普2020年間展開歧視亞裔的言論，讓亞太裔社區飽受仇恨與暴力，直到現在都還深受影響。

丕優研究中心最新調查顯示，62%亞裔認同民主黨，34%認同共和黨。

亞裔 投票 拜登

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