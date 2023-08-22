「邊境牆繼續蓋」川普若再當選 料將祭出更嚴移民法規

加強限制移民是川普參選的主訴求，川普陣營甚至表示未來將限制穆斯林和馬克思主義者入境。（歐新社）

前總統川普 的顧問米勒(Stephen Miller)接受媒體訪問時表示，川普如果再度當選總統，將推動更嚴格的移民政策，包括在美墨邊界興建更多邊境牆、嚴厲打擊毒品與人口走私，以及廢止非法移民 子女出生公民權等措施。

米勒在接受Axios訪問時指出，川普一旦重新入主白宮，將會擴大推出「穆斯林禁令」，禁止中東與非洲國家的穆斯林與信奉馬克思主義者(Marxists)入境美國。

聯邦海關與邊界保護局(US Customs and Border Protection)上周表示，今年7月處理18萬多名移民，較上月增加33%，非法移民湧入開始令選民感到擔憂。米勒說，「對於熱中確保我國移民制度安全的人來說，川普政府上任的前100天，將是純粹的幸福時刻，」他補充說，接下去將是另外四年最激烈行動的開始。

加強限制移民是川普參選的主訴求，他若當選，將恢復已停建的美墨邊境圍牆工程。（歐新社）

其餘有關川普將推動的移民政策，包括加強對合法移民的意識形態審查及拒絕「馬克思主義者」入境、部署海岸防衛隊和海軍封鎖線，阻止拉丁美洲的販毒船隻、擴大禁止多數來自中東與非洲國家的民眾入境、將墨西哥 販毒集團視為「非法敵方戰鬥人員」並派遣美軍打擊、取消非法移民子女的出生權公民身分、延伸部署在格蘭德河(Rio Grande)的浮標、加速驅逐有犯罪記錄的移民、完成川普任內開始興建但被拜登暫停的邊界牆、讓無證件的移民在等候出庭期間「留在墨西哥」、以更嚴格財務審查及高額保證金，增加合法移民進入美國的難度、恢復第42條款公共衛生法令，對非COVID疾病的非法移民進行驅逐以及為了打擊販運未成年人行為，將兒童移民驅逐出境。

經歷多年大量「無證移民」(undocumented immigrants)湧入美國，為邊境與紐約、芝加哥等城市帶來壓力後，美國人開始逐漸接受嚴格的反移民措施。根據每日郵報(Daily Mail)調查近1400位選民後發現，52%的受訪者支持完成興建美墨邊界的屏障，51%的人贊成在格蘭德河部署浮標。

另外，58％的人還認為，走私毒品與人口應該被判處死刑，從結果來看，似乎與川普嚴格的移民政策有所共鳴。相較之下，只有39%的選民支持終止出生公民權作法，46%的人反對結束這項美國傳統。