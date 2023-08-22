辯論沒川普收視不保…福斯動員總裁到主持人「求他來」

根據Mediaite報導，紐約時報 (New York Times)記者瑪姬·哈伯曼(Maggie Haberman)對外爆料指稱，前總統川普 在一場晚宴舉起手機，故意炫耀來電者是福斯新聞(Fox News)主持人拜爾(Bret Baier)，並強調對方是為說服他參加辯論會。

根據報導，共和黨初選辯論會由福斯新聞轉播，由拜爾和另一名主持人瑪莎·麥卡勒姆(Martha MacCallum)共同主持，但是民調領先群雄的川普不參加，少了川普，絕對影響收視率，迫使福斯新聞上下對川普展開人情攻勢。

根據哈伯曼爆料，在8月某個晚上，川普和福斯新聞撰稿記者兼專欄作家赫特(Charlie Hurt)在位於新澤西州 的私人俱樂部共進晚餐，此時川普接到一通電話，根據兩位知情人士透露，川普當時很高興向同桌賓客炫耀，來電者正是福斯新聞主持人拜爾，他致電目的就是想要知道川普是否改變心意，根據哈伯曼的說法，「拜爾為了說服川普，至少打過四通電話，但川普依然不為所動，拒絕參加辯論會，但他還是為了將來，給對方留個顏面」。

據了解，除了拜爾的電話攻勢，在前一天，福斯新聞總裁華勒斯(Jay Wallace)和執行長蘇珊·史考特(Suzanne Scott)也親自前往新澤西州貝明斯特(Bedminster)拜訪川普，雙方在俱樂部共進晚餐，企圖說服川普參加辯論會，最終無功而返。

紐約時報報導，數個月來，福斯新聞私下和公開和川普保持密切聯繫，但川普狂妄難測的個性讓福斯高層相當頭痛，就連共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)也拿川普沒轍，前者曾親自拜會川普，說服他參加辯論會，照樣踢到鐵板。

據了解，川普之所以拒絕參加辯論會是出於政治算計，因為不願冒險讓辯論會上的表現影響領先優勢。