中國創業基地招攬台青赴陸 成功率僅5%-10%

近年中國大陸多地紛設「兩岸青創基地」，招攬台青赴陸創業。圖為瀋陽的海峽兩岸青年創業基地揭牌。(中新社)

近年不少到中國大陸創業的台青遭逢疫情 衝擊和大陸經濟環境下行，創業難度陡增，部分台青在大陸生活不易，甚至因失業淪落街頭，變成「滯陸台人」，俗稱「台流」，讓台流群體有年輕化的趨勢。

近年大陸多地紛設「兩岸青創基地」，向台青提供創業啟動資金、辦公室租金 減免等優惠。據了解，補助金最多只能讓創業者撐兩年，兩年後項目無法落地量產，基本就得走人。

根據江蘇、雲南等地官員透露，大概十個創業者裡，「死掉」九個很正常，若真的招到一家落地且有實力，產品能實際量產，就代表這個招商案是成功的。

部分台幹已在大陸成家 低薪也得留下

據一名長期資助「台流」的華南資深台商觀察，疫情衝擊下，不少創業台青事業無以為繼，也有許多中年台幹遭到裁員 ，淪為失業大軍，部分台幹在大陸已有家庭，為了繼續生存，願意接受大陸的薪資，也就是人民幣5000元(約688.86美元)，這在過去是難以想像的，如今愈來愈常見。

他舉例，曾在大陸嘗試創業但不順利的一名台北青年，後來從事家具行業，收入不差，生活穩定，但兩三年前因為疫情因素，大陸辦公家具內銷市場萎縮，公司訂單驟減，幾乎沒有業績，他遭到裁員。失業後仍在大陸苦撐一段時間，幾度轉換工作都不順，甚至一度淪落到廣東佛山流浪。後經當地台協協助，為他辦妥相關證件並向台灣的移民署申請入境許可，才順利回台。

在福建以股東身分入股並經營兩岸青創基地的小蔡表示，其實營運創業基地不分台灣人或大陸人，每年若能招到十家入駐，就可跟當地政府申請補貼。

另一名創業基地的台灣經營者透露，這幾年營運下來，失敗離開的團隊約占半數，兩年扶持(輔助)年限內沒辦法自立而離開的占四成，成功創業項目大約在5%到10%之間。

一名資深台商透露，先前隨著中國大陸號召前往創業的台青，在專業與管理基礎都不紮實的情況下，最終淪為台流的年輕人愈來愈多，各地創業基地通常會找類似仲介的台青回台，招攬有意赴中國大陸發展的台青，每個創業項目至少可獲人民幣20萬元(約2.76萬美元)補助。