WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永無法超越美國成世界最大經濟體

華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

經濟學者表示，中國目前各級政府債務纏身，人口老化嚴重，又因戰狼外交加大與美國及美國盟友的分裂，而致外國直接投資 減少；40年來中國大舉投資工廠、摩天大樓及道路橋梁，而讓經濟飛速成長的發展模式不再管用，一切經濟工具都告無效，國內生產總值(GDP)增長率將持續放緩，恐永遠無法超越美國成為第一大經濟體。

華爾街日報(WSJ)20日報導，國際貨幣基金(IMF)將中國未來多年的GDP成長率，下修到估計不到4%；設在倫敦的「資本經濟學」(Capital Economics)機構預測，中國經濟成長到2030年將跌到2%左右，中國勢將無法由中等收入國家之列畢業，也意味中國永遠無法超越美國，成為世界最大經濟體。

疲弱難振 中國進艱難期

報導指，以往對中國經濟垮台的預測都失準；中國勃興的電動車、再生能源業足資提醒，其產能仍足以支配市場；與美關係緊張或能刺激中國加速科技創新，如人工智慧(AI)及半導體；假如願意，北京 仍有槓桿可以刺激經濟，例如擴大赤字開支。

即便如此，經濟學界普遍相信，中國已進入遠為艱難時期，以往振興成長的方法，現在收效愈來愈少。

房市泡沫 經濟前景慘淡

新冠疫情前，一些跡象已經很明顯；北京當局以往靠著增加舉債、暢旺的房市，來維持經濟繼續成長；中國起初圍堵疫情成功，美國消費者又增加防疫開支，進一步掩飾中國的經濟困境。但現在房市泡沫已爆破；西方對中國產品的需求量大減；中國的負債已來到無法撐持的水準。

中國經濟前景近幾個月愈發慘淡。製造業活動已然緊縮，出口下跌，青年失業率來到歷史新高；中國最大房地產開發商碧桂園瀕臨倒債，整體經濟已陷入通縮。

成長停滯 中恐比日更慘

一些經濟學者預測北京若無強勢經濟振興、設法提升民營企業來吸收風險，那麼中國成長趨緩將滾雪球般陷入長期停滯如1990年代的日本；但與日本不同點在：中國尚未躋身富國之列，就陷入停滯與通縮。中國2022年人均收入來到1萬2850美元，還不到世界銀行「高收入」國家最低門檻值的1萬3845元。

對外強勢 升高衝突風險

中國經濟走軟也會斲傷民眾對國家主席習近平 的支持，但目前沒有跡象指出有組織的反對。一些美方學者擔心北京對經濟趨疲的因應之道，是對內升高鎮壓，對外更為強勢，升高衝突的風險，包括出兵武統台灣。

GDP衰落 勞動人口萎縮

學界普遍認為中國經濟能勃興40年，靠的是高到異常的投資國內基建等硬體資產，2008到2021年間每年占約GDP的44%。相形下全球平均值為25%，美國約20%。但目前過度投資的弊病變得很明顯，中國空房率2018年來到約五分之一；海南省丹州高鐵站斥資550萬美元興建，卻因需求量稀少從未投入使用，此類例子不勝枚舉。

民營企業的資產投報率已由五年前的9.3%下降到現在的3.9%；同時中國的勞動人口萎縮，生產力成長大幅減緩，由1980年代到2000年代初，生產力成長貢獻中國GDP約三分之一，但過去十年間降到不到六分之一。

地方舉債 今年逾9兆美元

中國許多地方的因應之道是舉債建設，2022年各級政府及國營公司的總負債已來到GDP近300%，許多債務是各地市府所借，目前遭北京限制，只能靠資產負債表外工具來融資，據估今年債務將超過9兆美元。

經濟學界指出，最明顯解方是中國轉向提倡消費者開支及服務業，讓中國經濟更平衡，類以美國及西歐經濟體。但習近平及其親信向來懷疑美式消費，視其為浪費中國時間，沒能專注在提升工業產能，以備可能與西方發生衝突。

中國高層也擔心釋權給人民做更多決定開支，將削弱國家權威，另無法產出北京樂見的成長。

習近平班子加倍投資於讓中國成為更大的工業強國，扶植政府樂見的產業如半導體、電動車及AI。外國專家並不懷疑中國在這些領域能取得進展，但光這些不足以拉抬整體經濟，創造足夠的就業機會供千百萬大學畢業生進入勞動大軍。