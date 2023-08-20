茂宜島開始重建 居民與遊客愛恨交織矛盾升級

幾乎被野火滅鎮的拉海納鎮居民，17日在倒掛州旗旁掛出「遊客止步」的標語，顯示關於劫後重建，不歡迎觀光客。(美聯社)

夏威夷是旅遊勝地，然而隨著愈來愈多遊客到來，夏威夷原住民 與遊客之間早已在矛盾，不滿他們的海灘、 山野及社區，變成了觀光客遊樂場。隨著茂宜島 一把空前野火，把這種已有數代人的愛恨交織關係，燒到了對抗的地步。

拉海納(Lahaina)鎮遭野火吞噬一個星期後，在一條通往夏威夷原住民社區的公路上，有一面州旗給倒掛，藉以表達該社區的困境及對州政府的不滿，州旗下還有一個藍色標語，命令遊客「不要入內」，說明了原住民對遊客的對抗性。

茂宜島經濟發展委員會指出，旅遊業是茂宜島無可爭辯的經濟引擎，僅在2023年上半年就接待140萬名觀光客，創造該島經濟的每一元，有70%來自旅遊業。

然而當茂宜島尋求重建及復甦之路上，旅遊業應扮演什麼角色，看看這面州旗及標語，專家說難有簡單答案。

夏威夷州 州長葛林(Josh Green)18日向全州發表講話，要求遊客避開遭受野火蹂躪的茂宜島西部，但同時強調該島及該州其他地區是開放且安全的。他說繼續歡迎及鼓勵遊客到來，支撐當地經濟，幫助那些遭受重創的人們加速復元。

葛林警告，如果茂宜島停止旅遊業，那將是災難性的，甚至會導致居民大規模外流。

對於大量觀光客湧至與經濟發展之間，當地原住民也感到無奈。茂宜島旅遊業者蘇米比泰(Julie Sumibtay)表示，很理解其他島民希望不受到外人騷擾，但她不願意出現州長所說的「災難性」情況。

與此同時，搜救隊仍在燒成廢墟的拉海納搜尋死者，夏威夷州民主黨籍聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)指出，即使完成搜尋，清除廢墟及附近社區的灰燼殘骸，將是一個更漫長、耗費巨大且存在危險的過程。

他說，這可能高達10億元，並且需時長達一年，因此必須為清除所有頹垣敗瓦的真正大事做好準備。