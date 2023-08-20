夏威夷野火仍蔓延 國防部派700軍人、海防隊140人撲救

陸軍部署的CH-47直升機16日在拉海納進行滅火。(美國國民兵/空軍士官長傑克森)

五角大廈 官員承諾會繼續協助夏威夷全力應對野火，直至完全撲滅為止，同時協助災後的清理工作。

目前茂宜島仍有多個野火火頭，其中兩個仍未完全控制。

截至18日，茂宜島內陸庫拉(Kula)地區的野火，已控制了80%，至於拉海納野火，90％獲控制。

根據最新情況，五角大樓已向夏威夷派遣近700名軍人及140名海岸防衛隊救援人員，以幫救仍在蔓延的野火。

其中陸軍已部署CH-47直升機負責滅火，陸軍工程兵團也正全力清除拉海納(Lahaina)鎮的頹垣敗瓦， 海軍及空軍也支持夏威夷州 的各種應對措施。

除了三軍部隊外，聯邦軍方應急人員也協助聯邦急難管理局(FEMA)、夏威夷國民兵。其他州及地方的應急人員也紛紛投入這場滅火之戰。

軍方的重點任務是在全夏威夷島運送物資和資源、空中滅火及燃料分配等行動，此外還會建立支援設施等。

所有這些救援工作由印太司令部組成軍事代號5-0聯合特遣部隊，負責指揮的洛根准將(Stephen Logan)表示，由軍事與民事結合組成的力量已產生重大意義及效果。

他說為每一個對此努力作出貢獻的人感到自豪，強調軍方會繼續支援助地方、州、聯邦以及其他合作夥伴，確保在未來一段時間內，盡可能提供最好的支援。

五角大廈在夏威夷駐軍5至6萬人，但在總統拜登 決定派出軍隊協助撲救野火前，始終按兵不動。直至拜登作出決定後，5-0聯合特遣部隊即於11日組成。拜登也定於21日與妻子吉兒前往視察，會晤救援人員及災民等。