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加拿大西北部數百野火竄燒 煙霾再威脅美國

編譯廖振堯／綜合19日電
加拿大正在經歷前所未有的野火季節，從西岸燒到東岸。目前卑詩省剛宣布緊急狀態，開始疏散居民。目前擔心山火造成的霧霾進入美國，華盛頓州東部已被濃煙籠罩。(美聯社)
加拿大正在經歷前所未有的野火季節，從西岸燒到東岸。目前卑詩省剛宣布緊急狀態，開始疏散居民。目前擔心山火造成的霧霾進入美國，華盛頓州東部已被濃煙籠罩。(美聯社)

加拿大正經歷有紀錄以來最嚴重的野火季節，各地傳出上千起火災，西北地區首府黃刀鎮(Yellowknife)已發生200多起火災，緊急撤離數千名居民；卑詩省(British Columbia)亦在疏散中。除了當地民眾安全受威脅，大火產生的煙霾已飄入美國，帶來有害污染並惡化空氣品質。

有線電視新聞網(CNN)報導，據加拿大野火訊息系統(Canadian Wildland Fire Information System)統計，今年加拿大火災燒毀的土地是十年平均的六倍多，迄今為止已燒毀超過1300萬公頃，面積比賓州還大，相較十年平均燒毀面積約為200萬公頃；火災發生次數則是十年平均的128%。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)18日晚間在記者會上表示已部署大量軍事資源來協助西北地區的空中疏散和消防工作。西北地區機場已取消商業航班，加拿大軍方正在協助當地的消防和空運，加拿大皇家空軍已部署多架飛機和直升機支援救災人員。官員們鼓勵人們盡可能開車撤離，並共乘以減少交通流量且幫助沒車的民眾，疏散航班應是最後撤離手段。

目前西北地區超過2萬9500人收到疏散令，黃刀鎮居民皮內達(Ruoy Pineda)表示16日收到疏散令後，他和家人在濃重的霧霾中艱難前行，撤離路線上大火隨處可見，路上能見度非常糟，甚至看不到前方是否有人。

卑詩省已發生超過360起火災，比其他省份都多，省長尹大衛(David Eby)已宣布進入緊急狀態，約有1萬5000戶家庭收到疏散令，另有2萬戶家庭處於待命疏散警報，若升級為疏散令便須立即撤離。

而大火煙霾已飄向美國。「三城先驅報」(Tri-city Herald)報導，19日華盛頓州東部的三城區(Tri-Cities)被濃煙籠罩，預計將持續整個周末；州生態部稱從上午9時開始，三城區的空氣品質惡化至不健康等級。氣象局助理預報員亞當斯(Ann Adams)表示，三城區大部分煙霾是從華盛頓中部以北的卑詩省大火向南飄移。

加拿大 杜魯多 亞當斯

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