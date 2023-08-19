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日韓暫泯歷史恩仇 學者：北京居功厥偉

編譯高詣軒／綜合報導
此次峰會將日韓兩個有宿怨的國家聯合在一起，顯示地緣政治上的區域安全更為急迫。圖為日本首相岸田文雄。（美聯社）
此次峰會將日韓兩個有宿怨的國家聯合在一起，顯示地緣政治上的區域安全更為急迫。圖為日本首相岸田文雄。（美聯社）

美國、日本南韓領袖18日齊聚大衛營，進一步鞏固軍事和經濟夥伴關係。紐約時報17日報導，日韓本因歷史而有芥蒂，但俄羅斯去年侵烏，引發對中國威脅東亞的關切，催化兩國結盟意願。英國金融時報報導引述美國喬治城大學助理教授、中情局前助理副局長韋德寧形容，北京在拉近日本與南韓方面厥功至偉，電影都寫不出這麼好的劇本。

美國力圖抗衡北京與平壤帶來的挑戰，但日本和南韓這兩個華府的東亞關鍵盟友不時關係緊張甚至對立，美方幾十年來力促日本與南韓在安全上合作未果，然而，去年2月俄烏開戰，日本和南韓均體認到面對北京主導東亞的局面，日本與南韓跨越難解的歷史爭端，這在俄烏戰前無法想見。

另外，日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男表示，這次大衛營高峰會背後還隱藏著俄國問題。俄國試圖征服烏克蘭，加深各界關切北京對台採同樣行動的威脅，也引發對中俄及北韓等三個核武國家關係日深的憂慮。

美國早已認定無法單獨對抗北京，隨著威脅漸感強烈，日本和南韓難再安於現狀，需考慮和美方建立更密切的三方合作關係。北京的威脅也使日本及南韓更積極希望和北約加深關係。

日本智庫佳能全球戰略研究所研究主任宮家邦彥提到，東亞局勢比許多人想像還要險峻。史丹佛大學國際政策專家施奈德（Daniel Sneider）表示，日韓都擔心新冷戰、與中國經濟對抗，但仍須在接觸、競爭和對抗間求取平衡。

此次峰會將日韓兩個有宿怨的國家聯合在一起，顯示地緣政治上的區域安全更為急迫。圖為...
此次峰會將日韓兩個有宿怨的國家聯合在一起，顯示地緣政治上的區域安全更為急迫。圖為南韓總統尹錫悅。（歐新社）

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