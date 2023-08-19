美日韓峰會地點別具意義 官員：大衛營象徵新建友誼

大衛營在歷史上已締造不少和平的會晤，包括1978年埃及總統沙達特(左)與以色列總理比金（右）受美國總統卡特（中）之邀，到此和談。（美聯社）

拜登 總統18日在位於馬里蘭州 的大衛營(Camp David)接待日本和南韓領袖，將大衛營推向國際關注焦點，也讓這個在外交史上具有不可磨滅地位的總統渡假山莊重獲榮耀。

路透引述一名高層官員報導，拜登選擇大衛營舉行首次美日韓三國高峰會，是因為它常被用來象徵新建立或得來不易的友誼；這名官員說，「我們認為這裡的象徵意義很重而且怎麼強調都不為過，所以想以大衛營標誌美韓日三邊夥伴關係的新開始。」

大衛營是由羅斯福(Franklin Roosevelt)總統在1942年大蕭條期間創建，曾為緩和國際局勢發揮重要作用；最著名的是卡特(Jimmy Carter)總統在1978年居間促成埃及總統沙達特(Anwar al-Sadat)和以色列 總理總理比金(Menachem Begin)會面，簽署一系列「大衛營協議」。

第一個訪問大衛營的外國領袖是英國首相丘吉爾(Winston Churchill)，當時大衛營仍被稱為香格里拉(Shangri-La)，他曾在那裡與羅斯福進行二次大戰會談；美國檔案照片顯示，在一條小溪附近，羅斯福拿著釣竿，丘吉爾拿著雪茄。

此後，外國領導人陸續受邀來到這處位於馬里蘭州西部卡托克廷山脈(Catoctin Mountains)佔地180英畝的林間度假村。1959年蘇聯總理赫魯雪夫 (Nikita Krushchev) 在此拜會美國總統艾森豪 (Dwight Eisenhower)；小布希總統也在那裡接待過俄羅斯領導人普亭，導致兩人相互比較彼此飼養的獵犬。

1959年9月25日，艾森豪與赫魯雪夫在大衛營合影。（美聯社）

2000年，柯林頓總統曾在大衛營試圖促成以色列總理巴拉克(Ehud Barak)和巴勒斯坦領袖阿拉法特(Yasser Arafat)達成和平協議，最終失敗。