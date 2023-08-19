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拜登：美日韓峰會並不「反中」 北京批升高緊張

編譯潘勛／綜合18日電
美日韓三國首度在大衛營舉行峰會，預計未來每年都會舉辦，三國外長及防長也固定開會。圖為美國總統拜登（右）及國務卿布林肯（左）。（路透）
美日韓三國首度在大衛營舉行峰會，預計未來每年都會舉辦，三國外長及防長也固定開會。圖為美國總統拜登（右）及國務卿布林肯（左）。（路透）

拜登總統與日本南韓兩國領袖18日在大衛營舉行高峰會，討論建立更多安全供應鏈以及安全合作事宜，中國在會商之中最為突出，但拜登表示三國峰會並不「反中」；北京則重申對這次峰會的批評，指不該有任何國家「追求自己的安全，卻以他國安全、區域和平穩定為代價」。

紐約時報報導，就供應鏈安全，三國領袖專注於繞過中國，另琢磨應設法不讓中國軍方取得哪些新興科技；安全合作方面，美日韓擬強化飛彈防禦系統、進行聯合軍事演習。加強軍事協調，主要是因中國在亞洲愈來愈專斷，尤其是台灣及南海事項。

亞太研究資深學人席拉‧史密斯(Sheila Smith)表示，閱讀高峰會後正式聲明，可以發現中國列居背景中央。

但拜登在會後記者會上提到，中國僅是這次不公開峰會主題之一，此外並未詳述會中討論內容，只強調三國峰會並不「反中」。

但中國是促進美日韓加強團結的力量，目標在節制中國動用其經濟影響力左右其他國家的政治、外交；三國就限制中國取得可供軍用的先進科技，漸漸達成共識。

只是中國與其他東亞國家有深厚經濟關係，就供應鏈及安全方面仍造成障礙；中國是日本、南韓最大貿易夥伴，也是美國第三大貿易夥伴；由消費電子商品到電動車電池、建築材料，許多日本、南韓業者都與中方供應商、己方設在中國的分公司關係密切，很難斬斷經濟關係。

美聯社報導，對三國峰會，中國外交部發言人汪文斌18日在記者會上表示，哪些國家在製造矛盾、升高緊張，國際社會自有公論；有些國家試圖組成各類排外團體、小圈子，想把集團對峙帶到亞太區域，不會受到歡迎，另肯定會引發警戒，受到本區域國家反對。

因為都擔憂中國在太平洋肆意專斷，北韓又不斷釋出核武威脅，日本與南韓因歷史而冷淡的關係，過去一年快速解凍。

中國對任何視為想圍堵中國亞洲宰制力的舉動都極為敏感，傳統上靠著日本、南韓的歷史仇恨，來分裂這兩個對手國，削弱美國與日本、南韓的區域結盟。

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