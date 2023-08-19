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美倡戰略聯盟 中供基建融資…美中太平洋上角力仍難分勝負

記者顏伶如／綜合報導
美中近年加強在南太平洋區域的角力，此次三國會談，印太安全也是議題之一。美國去年9月邀請太平洋島國領袖在白宮舉行峰會，美國對太平洋島國援助辦公室也在本周開張。（路透）
美中近年加強在南太平洋區域的角力，此次三國會談，印太安全也是議題之一。美國去年9月邀請太平洋島國領袖在白宮舉行峰會，美國對太平洋島國援助辦公室也在本周開張。（路透）

美國本周在太平洋群島設立國際援助辦公室以鞏固戰略聯盟，與近年來在區域提供基建融資的中國互別苗頭；但是「路透」18日分析，美中兩國在太平洋的長期較勁，迄今仍勝負難分。

二次世界大戰期間，太平洋區域扮演關鍵角色，如今由於台灣海峽關係緊張，再次受到國際矚目；台灣官員本周表示，中國為了在台灣明年大選之前恫嚇選民，可能舉行軍演。

中國軍事代表團16日參加美國在斐濟舉辦、共有20多國與會的國防部長會議。路透報導，由此可見太平洋地區對兩大強權的重要性。

同一時間，美國國際開發總署(USAID)署長鮑爾(Samantha Power)訪問太平洋島國最大兩國巴布亞紐幾內亞及斐濟，首度在當地成立辦事處，承諾提供區域援助。今年5月，美國與巴布亞紐幾內亞簽署了合作協議。

美國國際開發總署巴布亞紐幾內亞辦事處服務轄區包括與中國關係密切的萬那杜共和國。萬那杜2022年與中國簽訂安全條款。美國官員說，截至目前為止，萬那杜尚未同意接受美國任何援助。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)也拒絕美國援助。

斐濟外交部助理部長凱雷克雷塔布阿(Lenora Qereqeretabua)本周表示：「如果美國能出現在我們湛藍的太平洋，我們區域將變得更加安全。」凱雷克雷塔布阿今年6月曾率團訪問中國。

斐濟國軍指揮官卡魯尼瓦(Ratu Jone Logavatu Kalouniwai)18日在國防首長會議後發表聲明短片表示，目前地緣政治情勢代表著斐濟必須與「擁有強大軍事力量」的政權發展關係。他說，以規則為本的國際秩序(rules based order)是像斐濟一樣的小國在與大國合作時，能夠平起平坐的唯一管道。

前中國外交官、澳洲國立大學(Australian National University)研究員張登華(Denghua Zhang)說，美中對峙趨於緊張之際，太平洋島國想在兩大強權之間維持平衡的援助關係，恐怕頗為困難。

幾內亞 澳洲 鮑爾

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