我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

中俄戰艦太平洋聯合巡邏後 美日澳下周南海軍演

編譯盧炯燊／綜合18日電
在中俄戰艦才舉行聯合太平洋軍演後，美日澳三國下周三也將舉行聯合海上軍演。（美聯社）
在中俄戰艦才舉行聯合太平洋軍演後，美日澳三國下周三也將舉行聯合海上軍演。（美聯社）

美、日、韓三國領袖在大衛營舉行峰會的同時，日媒放出風聲，稱美國、日本及澳洲將於23日在南海舉行聯合海上軍演；這次軍演適值中、俄在太平洋聯合海上巡邏之後舉行，勢必進一步加劇南海緊張局勢。

日本共同社18日援引知情人士報導美日澳聯合軍演的同時，也指出菲律賓本來也會參加，但由於缺乏合適的大型艦艇，最後決定取消參演。

報導指，日本決定派出它最大的驅逐艦「出雲」號參演，它剛完成改裝，具備起降F-35B戰機能力，軍演後於25日停靠馬尼拉。澳洲將派出「坎培拉」號兩棲攻擊艦；美國預計派出「美國」號兩棲攻擊艦。

軍演主要是在三艦的甲板演練飛機起降，以此展示維護南海航行自由的承諾。

儘管菲律賓決定不參加，但四國指揮官或會齊聚菲律賓首都馬尼拉，釋放「強烈信號」。知情人士還稱，四國還考慮在軍演的同時派出船隻舉行聯合海上巡邏，但尚未敲定。

與此同時，俄羅斯國防部18日證實，俄羅斯與中國軍艦正在太平洋舉行聯合海上巡邏，莫斯科聲稱其中包括救援訓練及防空演習。

俄國防部表示，俄羅斯海軍與中國海軍的一支艦艇支隊目前正在東海海域執行任務，期間展開了反潛演習，擊退了假敵空襲，也舉行了海上救援訓練，並完善了軍艦甲板上直升機起降技能。

根據俄羅斯官方塔斯社發布的視頻顯示，九艘大型艦隻以菱形隊形航行，水兵們在甲板上立正。

中國國防部發言人早於14日表示，兩國海軍編隊正在太平洋西部和北部地區舉行海上巡邏，重申這並不針對第三方，也與當前國際和地區局勢無關。

儘管如此說，但外界關注到兩個陣營對抗已成現實，升高地區緊張局勢已無可避免。

俄羅斯 國防部 日本

上一則

在美聲請破產保護 恒大：不涉破產聲請、已在債務重組

下一則

日韓暫泯歷史恩仇 學者：北京居功厥偉

延伸閱讀

無視俄羅斯封鎖 民用貨輪繞道抵伊斯坦堡

無視俄羅斯封鎖 民用貨輪繞道抵伊斯坦堡
法國前總統沙柯吉 建議可與俄羅斯妥協遭抨擊

法國前總統沙柯吉 建議可與俄羅斯妥協遭抨擊
中俄頻軍事交流 李尚福出席莫斯科國際安全會議 傳普亭10月訪華

中俄頻軍事交流 李尚福出席莫斯科國際安全會議 傳普亭10月訪華
解密二戰文件 東條英機骨灰撒太平洋 防日本神化戰犯

解密二戰文件 東條英機骨灰撒太平洋 防日本神化戰犯

熱門新聞

美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

2023-08-18 22:17
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57
高血壓對身心帶來的影響非常大。（Pexels）

快看世界／「只喝一杯沒關係」 專家：高血壓機會增

2023-08-18 16:03

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢