中俄戰艦太平洋聯合巡邏後 美日澳下周南海軍演

在中俄戰艦才舉行聯合太平洋軍演後，美日澳三國下周三也將舉行聯合海上軍演。（美聯社）

美、日、韓三國領袖在大衛營舉行峰會的同時，日媒放出風聲，稱美國、日本 及澳洲將於23日在南海舉行聯合海上軍演；這次軍演適值中、俄在太平洋聯合海上巡邏之後舉行，勢必進一步加劇南海緊張局勢。

日本共同社18日援引知情人士報導美日澳聯合軍演的同時，也指出菲律賓本來也會參加，但由於缺乏合適的大型艦艇，最後決定取消參演。

報導指，日本決定派出它最大的驅逐艦「出雲」號參演，它剛完成改裝，具備起降F-35B戰機能力，軍演後於25日停靠馬尼拉。澳洲將派出「坎培拉」號兩棲攻擊艦；美國預計派出「美國」號兩棲攻擊艦。

軍演主要是在三艦的甲板演練飛機起降，以此展示維護南海航行自由的承諾。

儘管菲律賓決定不參加，但四國指揮官或會齊聚菲律賓首都馬尼拉，釋放「強烈信號」。知情人士還稱，四國還考慮在軍演的同時派出船隻舉行聯合海上巡邏，但尚未敲定。

與此同時，俄羅斯國防部 18日證實，俄羅斯與中國軍艦正在太平洋舉行聯合海上巡邏，莫斯科聲稱其中包括救援訓練及防空演習。

俄國防部表示，俄羅斯海軍與中國海軍的一支艦艇支隊目前正在東海海域執行任務，期間展開了反潛演習，擊退了假敵空襲，也舉行了海上救援訓練，並完善了軍艦甲板上直升機起降技能。

根據俄羅斯官方塔斯社發布的視頻顯示，九艘大型艦隻以菱形隊形航行，水兵們在甲板上立正。

中國國防部發言人早於14日表示，兩國海軍編隊正在太平洋西部和北部地區舉行海上巡邏，重申這並不針對第三方，也與當前國際和地區局勢無關。

儘管如此說，但外界關注到兩個陣營對抗已成現實，升高地區緊張局勢已無可避免。