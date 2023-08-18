更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株 美CDC：正在追蹤BA.2.86

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布正在追蹤新冠肺炎的一種高度突變新型變異株，這種變異株稱為BA.2.86。（示意圖／ingimage）

美國疾病管制暨預防中心（CDC ）今天宣布正在追蹤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的一種高度突變新型變異株，這種變異株稱為BA.2.86。

路透社報導，CDC在社群平台X上發文證實，美國、丹麥和以色列都已檢測出名為BA.2.86的新型變異株。

CDC表示：「隨著我們更加了解BA.2.86，CDC關於保護自己免受COVID-19感染的建議仍然維持不變。」

世界衛生組織（WHO）今天稍早在X發文稱，已將BA.2.86列為「監控中變異株」（Variant Under Monitoring），因為它攜帶大量突變基因。

WHO表示，截至目前，僅有少數國家通報發現這款變異株的少數基因序列。

德州休士頓美以美醫院（Houston Methodist）臨床微生物學醫療主任朗恩（S. Wesley Long）解釋，與目前的XBB.1.5主流變異株相較，這個新譜系有36個突變。

他說，BA.2.86是否能擊敗其他病毒株，抑或是在躲避先前感染或接種疫苗 產生的免疫反應方面具有任何優勢，仍有待觀察。

賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Center）病毒學家布倫（Jesse Bloom）在今天發布的簡報中表示，初期分析表明，新變異株「將比XBB.1.5更容易躲避針對Omicron 之前和第一代Omicron變異株產生的抗體」。

Omicron亞型變異株XBB.1.5是目前的COVID-19疫苗追加劑所瞄準的病毒株。

布倫的簡報指出，最可能發生的情況是BA.2.86傳播力低於當前的主流變異株，因此永遠不會廣泛傳播，但仍需要更多基因序列資料以供研究。