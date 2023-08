白宮稱拜登願「不設任何先決條件」會晤金正恩 北韓沒有回應

白宮國安會戰略溝通協調官柯比 (John Kirby)17日接受日本共同社訪問時表示,總統拜登 願意「不設任何先決條件」會晤北韓 國家領導人金正恩以討論朝鮮半島無核化,但北韓方面沒有回應。

拜登即將在大衛營招待日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅舉行三邊峰會,北韓核子與飛彈能力的迅速發展將是議程的主要題目之一,柯比則在前一天透露,拜登政府為實現朝鮮半島無核化,之前曾向北韓提議舉行峰會。他告訴共同社,因為北韓核子能力「對美國而言十分嚴重」,「拜登多次提到,希望不設前提條件,跟金正恩及其團隊坐下來對話」。

Biden trying to meet North Korean leader without preconditions: officialhttps://t.co/szTUuVwOS4#Biden #NorthKorea #KyodoNewsPlus