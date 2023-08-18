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白宮稱拜登願「不設任何先決條件」會晤金正恩 北韓沒有回應

編譯周辰陽／即時報導
美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比17日接受日媒訪問時表示，美國總統拜登願意「不設任何先決條件」會晤北韓國家領導人金正恩，但沒有獲得積極回應。資料照片。（美聯社）
美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比17日接受日媒訪問時表示，美國總統拜登願意「不設任何先決條件」會晤北韓國家領導人金正恩，但沒有獲得積極回應。資料照片。（美聯社）

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）17日接受日本共同社訪問時表示，總統拜登願意「不設任何先決條件」會晤北韓國家領導人金正恩以討論朝鮮半島無核化，但北韓方面沒有回應。

拜登即將在大衛營招待日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅舉行三邊峰會，北韓核子與飛彈能力的迅速發展將是議程的主要題目之一，柯比則在前一天透露，拜登政府為實現朝鮮半島無核化，之前曾向北韓提議舉行峰會。他告訴共同社，因為北韓核子能力「對美國而言十分嚴重」，「拜登多次提到，希望不設前提條件，跟金正恩及其團隊坐下來對話」。

柯比表示，雖然平壤沒有積極回應華府的提議，但此事仍在討論之中，「我們願意不設任何先決條件坐下來談判」。

不同於前總統川普三度親自會晤金正恩，拜登政府一直在設法通過官員參與的多種管道取得朝向無核化的進展，但是並未上升到最高層級。儘管柯比受訪時並未詳述何時發出了高層會議的提議，但他披露此事顯示拜登政府正加緊努力接觸北韓。共同社認為，拜登政府多次呼籲北韓回應對話，持續摸索實現無核化的突破口，可能把領導人會談也納入了考慮範圍，並加大了對平壤喊話的強度。

根據報導，柯比提及北韓對拜登政府缺乏反應時指出，只要北韓沒有同意對話，「而且他到目前為止對此沒有表現出任何興趣，我們就必須確保我方已經做好準備，在所有其他方面捍衛我們的國家利益，以及我們韓日盟邦的利益」。

柯比接著又表示，這意味著在這個區域投入我們擁有的更多能力，如果有必要，我們肯定會考慮今後再度這麼做」。

韓聯社17日報導，南韓國家情報院當天向國會情報委員會進行匯報時指出，研判北韓正在準備針對韓美日大衛營峰會或韓美聯合軍演等活動發起試射洲際彈道飛彈在內的多種挑釁行為。柯比對此則表示，可能會出現某種挑釁行為，但就是不知道那看上去像是什麼情況，「對此過於擔心就不是在善用我們的時間」。

北韓 拜登 柯比

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