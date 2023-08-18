欠債3400億 中國恒大集團紐約聲請破產 重整190億海外債務

中國恒大集團已在香港和開曼群島進行重組程序，17日依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。（路透）

曾是中國第二大房地產開發商的「恆大集團」(Evergrande Group)17日在紐約聲請破產 保護，重整超過190億美元的海外債務。

法院文件顯示，曾是中國第二大房地產開發商的「恆大集團」(Evergrande Group)17日依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。

非美國企業可運用美國「破產法」第15章來阻擋債權人提告或扣押在美資產，主要是促成美國法院、債務人和參與跨境破產程序第三國國家法院之間的合作；在部份情況下，國際債務重組 交易會在敲定某項交易時，要求以破產法第15章提交申請。

旗下控股 也聲請破產

有線新聞電視網(CNN)報導，中國的房地產業向來被視為中國這個全球第二大經濟體的重要引擎，房地產創造的經濟占中國國內生產毛額(GDP)高達30%；恒大 2021年爆發債務違約，引發中國經濟的房地產危機，不僅重創業主也廣泛衝擊中國金融體系，餘波影響至今未歇。

恒大股票於去年3月21日暫停交易；根據曼哈頓破產法院紀錄，恒大旗下的天基控股17日也聲請破產保護。

史上最大重組 進行中

恒大違約之前，北京政府出手打壓房地產業者超額借貸，試圖遏止房價飆漲。恒大陷入困境後辛苦還款，截至去年底，其貸款額高達人民幣2兆4370億元(約3400億美元)，約占中國GDP的2%。

恒大的申請文件中提到香港和開曼群島正在進行的重組程序，這家中國開發商幾個月來一直在努力敲定離岸債務重整計畫；今年7月，恒大獲得香港法院批准，8月會對離岸債務重組計畫進行表決。

連環爆 碧桂園恐跟進

恒大倒閉後，許多中國主要開發商，如Kasia、Fantasia和世茂集團(Shimao Group)都出現債務違約。

近期，中國房地產巨擘碧桂園(Country Garden)表示，可能「考慮採取各種債務重組措施」，外界也猜測碧桂園籌款之際可能正準備債務重組。

中國房地產的種種問題，放大了中國整體經濟走緩的情況。

恒大7月公布的文件顯示，該公司2021年到2022年間損失810億元；該公司稍早已公布眾人企盼的債務重組計畫，那是中國有史以來，規模最大的債務重組計畫。

恒大表示，已與國際債主就關鍵條款達成「具約束力的協議」。

恒大宣布相關計畫時表示，「重組計畫將緩和公司的境外債務壓力，有助公司恢復運營並解決境內問題」，未來三年將著重回歸正常運營，但需要額外融資364億美元至437億美元；若無新資金注入，恒大旗下的電動汽車部門恐倒閉。

總部位於杜拜的電動車「紐頓集團」(NWTN)14日宣布，對恒大汽車(Evergrande's EV)戰略投資5億美元，換取恒大汽車近28%股份，有助紓緩恒大汽車的資金困境。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點