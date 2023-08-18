經濟學人：美推「去風險」 墨西哥、越南等反更依賴中

英國「經濟學人」雜誌報導，美國政府推動對中國「去風險」，轉從墨西哥 、越南等國進口商品，但這些國家把商品稍加工再銷美，美國非但沒擺脫對中依賴，還讓這些國家變得更依賴中國。

美國從川普政府開始對中國採取加徵關稅、投資 審查和出口管制等一系列措施，拜登執政後陸續加碼，包括9日下令限制投資中國半導體、量子運算與人工智慧等領域。

經濟學人指出，美國相關限制與禁令沒為企業供應鏈帶來彈性，新規則更加複雜和不透明，反而可能讓美國盟友與中國走更近。

美國2018年從「低成本」亞洲國家的進口，三分之二來自中國，2022年只剩一半；美國轉從印度、墨西哥和東南亞 進口。投資方面，2016年中企在美投資480億美元，2022年已銳減至僅31億美元。中國也不再是中國美國商會大多數會員的頭三大投資目的地，是25年來首見。

乍看之下，美中直接經濟連結正在萎縮，但若深入細探會發現美國仍依賴中國。美國將需求從中國轉向他國，但這些國家比以往更依賴中國輸入。例如，東南亞對美出口增加，從中國進口的中間輸入也爆炸式增長。同樣受益於美國去風險化政策的墨西哥，從中國進口汽車零件在過去五年翻倍。

美國商務部去年底發現，東南亞四家主要太陽能供應商，只是把中國產品稍微加工後外銷，形同「洗產地」規避美方對中國商品的關稅。報導認為，自由市場機制會找到最廉價方式提供商品，美國措施能降低與中國的貿易，卻無法消除中國在整個供應鏈影響，大部分「脫鉤」都是假的。