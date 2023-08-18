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貿易戰再出招 美對中國馬口鐵重課反傾銷稅122.5%

記者顏伶如／綜合報導
馬口鐵是製造罐頭的主要材料，美國再對中國出口的馬口鐵祭出高額反傾銷關稅。（美聯社）
馬口鐵是製造罐頭的主要材料，美國再對中國出口的馬口鐵祭出高額反傾銷關稅。（美聯社）

商務部17日宣布，將對從中國進口的鍍錫鋼板(tin mill steel，俗稱馬口鐵)課徵反傾銷稅(anti-dumping duties)，初期稅率122.5%，從德國加拿大進口的鍍錫鋼板分別課徵初期稅率7.02%、5.29%的反傾銷稅；從台灣、南韓、英國、荷蘭及土耳其進口的鍍錫鋼板，則不會課徵反傾銷稅。

商務部官員對媒體表示，中國、德國、加拿大製造商被查出賣到美國的鍍錫鋼板價格，低於在各自國內市場的售價。官員指出，中國反傾銷稅稅率較高的原因在於，某家主要製造商拒絕配合調查，導致商務部最後做出「不利推論」(adverse inference)，其他遭調查廠商則無法證明並未受到中國政府干預。

路透報導分析，食品罐頭製造商原本擔心關稅大漲，在商務部宣布決定後終於能夠稍微鬆一口氣。

商務部指出，最高級別反傾銷稅初期稅率122.5%，適用於從中國進口的鍍錫鋼板，包括來自中國規模最大鍍錫鋼板製造商寶山鋼鐵公司(Baoshan Iron and Steel)的產品。

反傾銷稅初期稅率7.02%適用於德國工業巨頭蒂森克虜伯公司(Thyssenkrupp)，反傾銷稅初期稅率5.29%適用於加拿大規模最大鋼鐵製造商阿塞洛米塔爾集團(ArcelorMittal DOFASCO)。

表面光亮的鍍錫鋼板大量使用於食品罐頭及漆料、噴霧包裝；商務部指出，從台灣、南韓、英國、荷蘭及土耳其進口的鍍錫鋼板將不會課徵反傾銷稅。

今年稍早，美國鋼廠Cleveland-Cliffs向聯邦政府陳情，指控鍍錫鋼板產業遭到外國傾銷，近年已有數家美國製造商關閉。

今年6月，商務部在另一項調查中，宣布對寶山鋼鐵公司鍍錫鋼板進口產品課徵初期稅率543%的反補貼稅(anti-subsidy duties)，其他中國製造商進口產品則課徵89%反補貼稅。

兩黨國會議員今年6月曾在聯名信中指出，課徵高額反傾銷稅恐讓食品、噴霧罐頭成本提高，反而讓中國罐頭食品商得利。

美中貿易戰方興未艾，美國再對中國祭出高額的馬口鐵反傾銷關稅。圖為中國天津一處倉庫...
美中貿易戰方興未艾，美國再對中國祭出高額的馬口鐵反傾銷關稅。圖為中國天津一處倉庫等待運出去的鋼板。（新華社）

商務部 德國 加拿大

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