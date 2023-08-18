分析：WTO對美中各打50大板 凸顯約束力薄弱

自川普 時代掀起美中第一波貿易戰的鋼鋁關稅 和反制關稅事件，美中互告到世界貿易組織（WTO ），也雙雙被裁定違規。中央社發自布魯塞爾的分析指，大國的遊戲尚未結束，但也再次凸顯WTO約束力薄弱。

去年10月，WTO專家小組做出同樣的裁定，只是美中的角色和反應正好相反。美國對全球鋼鋁課徵關稅，遭到中國、印度等多個國家控告，WTO裁定美國違規。

中央社報導，前總統川普在執政第二年正式開打貿易戰，主要對象雖是中國，但2018年3月，川普動用授權總統得以國家安全為由限制進口的「貿易擴張法」（Trade Expansion Act），對全球進口到美國的鋼鐵徵收25%、鋁徵收10%的關稅。

此舉引起眾多經濟體反彈，包括中、印、土耳其、歐盟（EU）等多個WTO會員都分別對美提告，也對美祭出貿易報復措施並遭美國逐一反告。後來美國對加拿大、墨西哥豁免此關稅，與歐盟則在2021年達成協議，停止「互相傷害」。

其中最受矚目的美國反告中國一案，即世貿組織16日的裁決案，共有巴西、歐盟、日本、新加坡、俄羅斯等21個會員申請以第三國身分參與這場爭端審議，其中也包括裁決書上稱為「中華台北」的台灣。

中央社引述曾任職台灣駐WTO代表團的律師李柏青解釋，中國對美國豬肉、廢鋁等多項產品加徵報復性關稅的行為，被專家小組認定違反兩項WTO「天條」，一是最惠國待遇原則，對會員國產品不可有差別待遇；二是關稅約束，即對美加徵的關稅超過了中國承諾的關稅上限。

中國接下來會如何，李柏青認為中方不太可能就此認輸，也不太可能與美國談和解，因此最可能的下一步就是提出上訴，亦即提到WTO爭端解決機制中的「上訴機構」（Appellate Body）。但這個上訴機構在川普時代被美國政府認為逾越國家主權，拒絕派任法官，已停擺三年多，許多案件難以得到最終裁決。

後來美國主張中國鋼鋁產能過剩、威脅美國安全而徵關稅，在遭裁定違規後，向WTO提出上訴，結果把案子交給被自己卡住的機制。

分析指出，對WTO而言，兩案的裁定可謂「各打50大板」，意義在表明會員國不能「動用私刑」互相報復，應遵循國際貿易規則。李柏青說，「這再度證明在貿易戰下，WTO顯得蒼白無力」。他坦言，雖然裁定有名義上的論斷是非效果，但難以驅動大國實際遵行。