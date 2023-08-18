我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

分析：WTO對美中各打50大板 凸顯約束力薄弱

編譯中心／綜合報導

川普時代掀起美中第一波貿易戰的鋼鋁關稅和反制關稅事件，美中互告到世界貿易組織（WTO），也雙雙被裁定違規。中央社發自布魯塞爾的分析指，大國的遊戲尚未結束，但也再次凸顯WTO約束力薄弱。

去年10月，WTO專家小組做出同樣的裁定，只是美中的角色和反應正好相反。美國對全球鋼鋁課徵關稅，遭到中國、印度等多個國家控告，WTO裁定美國違規。

中央社報導，前總統川普在執政第二年正式開打貿易戰，主要對象雖是中國，但2018年3月，川普動用授權總統得以國家安全為由限制進口的「貿易擴張法」（Trade Expansion Act），對全球進口到美國的鋼鐵徵收25%、鋁徵收10%的關稅。

此舉引起眾多經濟體反彈，包括中、印、土耳其、歐盟（EU）等多個WTO會員都分別對美提告，也對美祭出貿易報復措施並遭美國逐一反告。後來美國對加拿大、墨西哥豁免此關稅，與歐盟則在2021年達成協議，停止「互相傷害」。

其中最受矚目的美國反告中國一案，即世貿組織16日的裁決案，共有巴西、歐盟、日本、新加坡、俄羅斯等21個會員申請以第三國身分參與這場爭端審議，其中也包括裁決書上稱為「中華台北」的台灣。

中央社引述曾任職台灣駐WTO代表團的律師李柏青解釋，中國對美國豬肉、廢鋁等多項產品加徵報復性關稅的行為，被專家小組認定違反兩項WTO「天條」，一是最惠國待遇原則，對會員國產品不可有差別待遇；二是關稅約束，即對美加徵的關稅超過了中國承諾的關稅上限。

中國接下來會如何，李柏青認為中方不太可能就此認輸，也不太可能與美國談和解，因此最可能的下一步就是提出上訴，亦即提到WTO爭端解決機制中的「上訴機構」（Appellate Body）。但這個上訴機構在川普時代被美國政府認為逾越國家主權，拒絕派任法官，已停擺三年多，許多案件難以得到最終裁決。

後來美國主張中國鋼鋁產能過剩、威脅美國安全而徵關稅，在遭裁定違規後，向WTO提出上訴，結果把案子交給被自己卡住的機制。

分析指出，對WTO而言，兩案的裁定可謂「各打50大板」，意義在表明會員國不能「動用私刑」互相報復，應遵循國際貿易規則。李柏青說，「這再度證明在貿易戰下，WTO顯得蒼白無力」。他坦言，雖然裁定有名義上的論斷是非效果，但難以驅動大國實際遵行。

WTO 關稅 川普

上一則

經濟學人：美推「去風險」 墨西哥、越南等反更依賴中

下一則

傳雷蒙多下周訪中 中商務部：保持密切溝通

延伸閱讀

朱利安尼官司纏身沒錢付7位數訴訟費 遭爆求川普幫忙

朱利安尼官司纏身沒錢付7位數訴訟費 遭爆求川普幫忙
一洲焦點／川普被當黑幫頭目偵辦？何謂RICO法？

一洲焦點／川普被當黑幫頭目偵辦？何謂RICO法？
川普親信代價慘重 朱利安尼賣掉紐約房換錢打官司

川普親信代價慘重 朱利安尼賣掉紐約房換錢打官司
喬州擬訂明年3月4日開審 撞共和黨初選「超級星期二」

喬州擬訂明年3月4日開審 撞共和黨初選「超級星期二」

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下