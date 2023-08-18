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美日韓大衛營峰會今登場 台海和平料納聯合聲明

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統(左起)與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將在大衛營舉行峰會，圖為三人去年5月在日本出席G7峰會。(美聯社)
拜登總統(左起)與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將在大衛營舉行峰會，圖為三人去年5月在日本出席G7峰會。(美聯社)

美日韓峰會18日登場，美國總統拜登17日前往大衛營準備接待日韓領導人；拜登政府資深官員預告，將有一系列三方聲明和具體成果，遍及教育、科技、外交和軍事，這場峰會將制度化逐年舉行，建構及時諮商的危機熱線。

另一名資深官員表示，其中一項聲明為三方安全架構，指面臨區域變局或威脅時，三國會立即且迅速諮商，討論訊息共享，相互協調採取政策行動；這不是正式的聯盟承諾，也不是集體防禦承諾，不會影響各國依據國際法的自我防衛權利，也不改變現有的美日與美韓共同防禦條約。

資深官員說，美日韓將建立足夠安全的三方熱線，應對危機和不安定時刻，三國領導人保證，當危機發生或影響任一國家安全的狀況下，三國都要展開諮商。

至於台海變局會不會啟動三方熱線，資深官員不願正面回應，稱不會列出啟動熱線的具體條件，三國領導人的討論範圍遍及印太區域的安全和局勢。

美方預告，美日韓聯合聲明將重申並強調維持台海和平穩定；美日韓也會透過聲明文字來凸顯對南海局勢的關切，包含延續2016年南海仲裁案的精神，反對在南海採取挑釁或軍事化行動。

位於美國馬里蘭州的大衛營，是美國總統度假地，距離白宮約一小時車程；拜登上任總統以來，首次在大衛營招待美國盟友，隱含歷史意義。

美聯社報導，美國總統卡特(Jimmy Carter)1978年在大衛營促成以色列和埃及破冰；拜登也想在此地，讓有著歷史宿怨的美國兩大亞洲盟友能暫拋芥蒂，攜手應對中國和北韓越來越冒進的行動。

此外，英國首相邱吉爾(Winston Churchill)、柴契爾(Margaret Thatcher)和前蘇聯領導人赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)都曾造訪大衛營；美國總統歐巴馬(Barack Obama)2012年在大衛營舉辦八大工業國(G8)領袖峰會。

美聯社報導，相較嚴肅的會談，大衛營能讓領袖們在較輕鬆的場合一對一談話，隔絕媒體的隱密性有助各國領導人對話。

資深官員表示，拜登18日一早歡迎到訪的日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅，將分別舉行一對一的雙邊談話，讓各方提出自己關切的要點，接著才是三方對話，拜登、岸田文雄和尹錫悅將在中午與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)共進午餐；到了下午，拜登、岸田文雄和尹錫悅將舉行聯合記者會說明峰會成果。

拜登總統(中)準備去大衛營，參加美日韓三國峰會。(Getty Images)
拜登總統(中)準備去大衛營，參加美日韓三國峰會。(Getty Images)
拜登總統(中)與日本首相岸田文雄(前右)、南韓總統尹錫悅(前左)將在大衛營舉行峰...
拜登總統(中)與日本首相岸田文雄(前右)、南韓總統尹錫悅(前左)將在大衛營舉行峰會，圖為三人6月在西班牙出席北約峰會。(美聯社)

拜登 岸田文雄 白宮

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