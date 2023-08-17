通膨恐升溫 Fed會議紀錄：可能進一步升息

根據7月會議紀錄聯準會仍可能繼續升息壓抑通膨，美股三大指數連續兩天下跌。（路透）

聯邦準備理事會(Fed)16日公布7月的會議紀錄顯示，Fed官員對通膨速度感到擔憂，並表示除非情況發生變化，否則未來可能需要進一步升息 ；會議紀錄公布後衝擊股市，華爾街 主要指數16日都以下滑收盤。

衝擊美股 3大指數應聲下挫

道瓊工業指數下滑180.65點或0.5%，以3萬4914.96點收盤；史坦普500指數下跌33.53點或0.8%，收在4404.33點；那斯達克綜合指數下跌156.42點或1.1%，以1萬3474.63點作收。

在7月25、26日為期兩天的會議上進行的討論決定升息1碼(0.25個百分點)，市場普遍預計這將是本周期最後一次升息；然而，討論顯示，大多數成員擔心對抗通膨遠未結束，可能需要制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)採取額外的緊縮行動。

會議紀錄指出，「由於通膨仍遠高於FOMC的長期目標，且勞動市場依然緊張，大多數與會者仍認為通膨存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣 政策。」

Fed官員對通膨速度感到擔憂，聯準會仍可能繼續升息。（路透）

關鍵貸款利率 22年來最高

最新的升息使Fed的關鍵借款水平達到5.25%到5%的目標區間，是22年來最高水平。

雖然部分委員自7月會議以來認為進一步升息可能是不必要的，但會議紀錄顯示出Fed的謹慎態度，認為仍存在許多變數，並強調未來的決定將基於陸續公布的數據。

紀錄指出：「在討論政策前景時，與會者繼續認為貨幣政策必須嚴格，以隨著時間演進讓通膨率回到委員會2%的目標。」

事實上，會議紀錄證明外界對未來政策方向存在相當大的疑慮，即使一致認為通膨「高得令人無法接受」，但也有「初步跡象證明通膨壓力可能正在減弱」。

預期經濟放緩 失業率升

紀錄顯示，經濟預計將放緩，失業率可能會上升，但撤回之前認為銀行業問題可能導致今年溫和衰退的預測；不過，委員會倒是擔憂商業地產的問題，官員們提到「與商業地產估值潛在大幅下跌相關的風險，可能會對一些嚴重依賴商業地產的銀行和其他金融機構如保險公司產生不利影響」。

對於政策的未來，委員們強調政策鬆動過快和通膨上升的雙重風險，以及政策過度緊縮導致經濟收縮的風險。

最新數據顯示，雖然通膨距離Fed 2%的目標仍有很大距離，但自2022年6月達到9%以上的峰值以來，已取得顯著進展；例如，消費者物價指數(CPI)7月年增率為3.2%，Fed最偏好的指標，即不包括食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數，6月為4.1%。

雖然升息的目的是減緩經濟成長，但似乎對整體成長影響甚微，亞特蘭大Fed預測，2023年上半年GDP平均增速超過2%，第三季經濟有望再成長5.8%。

部分Fed官員表示，雖然今年不太可能降息，但升息可能會結束。根據CME數據，市場定價強烈表明不會進一步升息，年底前再次升息的可能性不到40%。