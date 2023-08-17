我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

通膨恐升溫 Fed會議紀錄：可能進一步升息

記者張大仁／綜合報導
根據7月會議紀錄聯準會仍可能繼續升息壓抑通膨，美股三大指數連續兩天下跌。（路透）
根據7月會議紀錄聯準會仍可能繼續升息壓抑通膨，美股三大指數連續兩天下跌。（路透）

聯邦準備理事會(Fed)16日公布7月的會議紀錄顯示，Fed官員對通膨速度感到擔憂，並表示除非情況發生變化，否則未來可能需要進一步升息；會議紀錄公布後衝擊股市，華爾街主要指數16日都以下滑收盤。

衝擊美股 3大指數應聲下挫

道瓊工業指數下滑180.65點或0.5%，以3萬4914.96點收盤；史坦普500指數下跌33.53點或0.8%，收在4404.33點；那斯達克綜合指數下跌156.42點或1.1%，以1萬3474.63點作收。

在7月25、26日為期兩天的會議上進行的討論決定升息1碼(0.25個百分點)，市場普遍預計這將是本周期最後一次升息；然而，討論顯示，大多數成員擔心對抗通膨遠未結束，可能需要制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)採取額外的緊縮行動。

會議紀錄指出，「由於通膨仍遠高於FOMC的長期目標，且勞動市場依然緊張，大多數與會者仍認為通膨存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。」

Fed官員對通膨速度感到擔憂，聯準會仍可能繼續升息。（路透）
Fed官員對通膨速度感到擔憂，聯準會仍可能繼續升息。（路透）

關鍵貸款利率 22年來最高

最新的升息使Fed的關鍵借款水平達到5.25%到5%的目標區間，是22年來最高水平。

雖然部分委員自7月會議以來認為進一步升息可能是不必要的，但會議紀錄顯示出Fed的謹慎態度，認為仍存在許多變數，並強調未來的決定將基於陸續公布的數據。

紀錄指出：「在討論政策前景時，與會者繼續認為貨幣政策必須嚴格，以隨著時間演進讓通膨率回到委員會2%的目標。」

事實上，會議紀錄證明外界對未來政策方向存在相當大的疑慮，即使一致認為通膨「高得令人無法接受」，但也有「初步跡象證明通膨壓力可能正在減弱」。

預期經濟放緩 失業率升

紀錄顯示，經濟預計將放緩，失業率可能會上升，但撤回之前認為銀行業問題可能導致今年溫和衰退的預測；不過，委員會倒是擔憂商業地產的問題，官員們提到「與商業地產估值潛在大幅下跌相關的風險，可能會對一些嚴重依賴商業地產的銀行和其他金融機構如保險公司產生不利影響」。

對於政策的未來，委員們強調政策鬆動過快和通膨上升的雙重風險，以及政策過度緊縮導致經濟收縮的風險。

最新數據顯示，雖然通膨距離Fed 2%的目標仍有很大距離，但自2022年6月達到9%以上的峰值以來，已取得顯著進展；例如，消費者物價指數(CPI)7月年增率為3.2%，Fed最偏好的指標，即不包括食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數，6月為4.1%。

雖然升息的目的是減緩經濟成長，但似乎對整體成長影響甚微，亞特蘭大Fed預測，2023年上半年GDP平均增速超過2%，第三季經濟有望再成長5.8%。

部分Fed官員表示，雖然今年不太可能降息，但升息可能會結束。根據CME數據，市場定價強烈表明不會進一步升息，年底前再次升息的可能性不到40%。

升息 貨幣 華爾街

上一則

挺川網友曝光喬州大陪審團個資 WSJ：檢方把川普當「黑幫頭目」偵辦

下一則

大突破 基改豬腎移植腦死患者 成功運作逾月

延伸閱讀

Fed官員憂通膨復萌 美債殖利率漲至15年最高

Fed官員憂通膨復萌 美債殖利率漲至15年最高
電影「大賣空」原型出手 砸16億美元賭華爾街股市崩盤

電影「大賣空」原型出手 砸16億美元賭華爾街股市崩盤
美股早盤平盤波動 目標百貨獲利報喜 一度大漲6%

美股早盤平盤波動 目標百貨獲利報喜 一度大漲6%
調查：無上限帶薪休假有利股價 但先期待每周工作四天

調查：無上限帶薪休假有利股價 但先期待每周工作四天

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57
中華民國副總統賴清德過境美國，美方沒有破格接待，盡力避免區域局勢動盪。圖為解放軍南昌艦在去年10月與俄羅斯舉行聯合軍演。（中新社）

新聞眼／美不破格接待賴清德 中讓子彈飛一會兒

2023-08-12 05:23

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」