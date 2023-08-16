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大衛營峰會／拜登「抓住機會」外交 鞏固美日韓關係

記者胡玉立／綜合報導
意義特殊的美日韓峰會將於本周末在馬里蘭州大衛營舉行。圖為拜登總統、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，5月21日在日本廣島G7峰會會晤。(美聯社)
意義特殊的美日韓峰會將於本周末在馬里蘭州大衛營舉行。圖為拜登總統、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，5月21日在日本廣島G7峰會會晤。(美聯社)

美日韓大衛營峰會在三國關係關鍵時刻舉行：北韓導彈威脅及對中國軍事能力與意圖的深切擔憂，讓這三個盟邦近幾個月來更加靠攏；而當前三國領袖在國際外交安全政策上的堅持與主張，為過去30年來三邊時斷時續的合作關係，提供了獨特機會，讓拜登政府相信「機不可失」，趁勢鞏固。

外交事務雜誌(Foreign Affairs)分析指出，奉行自由國際主義的拜登總統積極推進美日韓三邊關係，反映他對地緣戰略競爭的大方向是：透過加強機構和聯盟來強化美國實力。

韓國總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)在國內支持薄弱下，決定優先考慮日韓關係、大膽將外交政策雄心跨出韓鮮半島；日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)積極主動鞏固日本安全政策的主張及對韓事務的務實態度，大幅修復了日韓關係。美日韓三方關係在過去一年快速進展，但機會之窗很可能隨主政者更迭，稍縱即逝；三位領袖必須把握此刻。

此次峰會意義重大，美日韓三位領袖首次單獨會晤。加強對北韓威懾新方法是三方關注議題，也將試圖化解與核應急計畫相關的潛在誤解，包括最近成立但不涉及日本的美韓雙邊核磋商小組；韓美則想更了解日本2022年國安戰略報告中公布的未來反擊能力。

而隨著2024年美國大選臨近及對中國採取強硬態度的誘惑愈來愈大，日韓希望看到美國信守承諾：包括保持供應鏈彈性的經濟安全合作及持續與盟友磋商。

對中國的分歧則不可避免；考慮到與中國地理位置接近及相對較大的經濟利益，首爾處理與北京關係時，比華府或東京更謹慎；日本比韓國更願收緊出口管制以配合美國限制。

最後則是如何尋求三邊合作「制度化」；可能每年固定舉行峰會或至少將國安顧問三方會議正式化，這些會議過去三年每年舉行，但都是臨時性質。經濟安全、能源合作和氣候等具體議題的合作也可能常態化；即使面對國內政治變化或日韓關係惡化，制度化都有助維持三邊合作。

日本 拜登 北韓

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