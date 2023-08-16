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大衛營峰會／尹錫悅峰會前呼籲：深化3國安全合作

記者張聲肇、張文馨／綜合報導
意義特殊的美日韓峰會將於本周末在馬里蘭州大衛營舉行。圖為拜登總統、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，5月21日在日本廣島G7峰會會晤。(美聯社)
意義特殊的美日韓峰會將於本周末在馬里蘭州大衛營舉行。圖為拜登總統、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，5月21日在日本廣島G7峰會會晤。(美聯社)

南韓總統尹錫悅15日在韓美日三國峰會前，主張深化三國安全合作，以因應北韓的核武威脅。

尹錫悅說，18日由美國總統拜登主辦的大衛營(Camp David)三國元首會議，將「為三方合作豎立新的里程碑。」

尹錫悅、拜登和岸田文雄曾各雙方會面或在國際會議場合一起見過面，但未曾三人特別舉行峰會，大衛營三人會談顯示，在日益複雜的區域關係中，三國有必要認真看待北韓核武發展與美中關係緊張，替大家帶來的挑戰。

拜登政府高官說，大衛營峰會後，三國領袖將宣布擴大軍事合作等計畫，內容可能包括飛彈防禦體系以及科技發展，預料也將觸及美中經濟日漸脫鉤的問題。

尹錫悅在首爾電視演說中表示，三方加強合作，有助韓半島以及印太地區的和平與繁榮。

他向人民解釋，為什麼改善韓日關係，增進三國合作很重要。他說，日本提供七個後方基地給美國主導的聯合國指揮部，這是防止北韓南侵的「最大嚇阻力量。」

他說，北韓膽敢南侵的話，聯合國指揮部會立即、主動反擊，在日本的各個軍事基地能夠即時提供陸海空的反擊力量。

尹錫悅說，和日本透過安全與經濟合作夥伴關係，在面向未來的合作與交流當中，將共同為全球和平與繁榮做出貢獻。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲事務資深副會長車維德(Victor Cha)表示，隨外部環境變化，美日韓的安全更加緊密相連，這不是政治話術，而是在實際的軍事行動上；他舉例，若台海發生變局，美日迫切需要南韓在朝鮮半島嚇阻機會主義者的侵略。

車維德分析，這次峰會將在國防安全與經濟安全達成若干成果，不過應不會上升到北約組織公約第5條集體防禦的等級，指攻擊一個視同攻擊全體，美國多次警告以此警告俄羅斯不得攻擊北約領土。

CSIS日本專案主任約翰史東(Chris Johnstone)也認為，會議成果應不會達到集體防禦條約的強度，但這是確保三國就現有進展取得制度化的步驟，讓未來的國家領導人更難放棄現在的進展。

北韓的盟友中共也對日韓的新動作極度敏感。中國外交部發言人王文斌15日表示，中國反對有關國家拉幫結派、惡化衝突，危及別國的戰略安全。

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