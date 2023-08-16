中反制美日韓 左手「聯俄」右手「民間交流」

俄羅斯國防部長蕭依古與中國國防部長李尚福15日在第11屆莫斯科國際安全會議期間會晤。(路透)

美日韓領袖將於18日在馬里蘭州大衛營會面，三方將宣布一系列劍指中國的聯合倡議。中國面對美日韓相當形式的結盟，一方面隱隱與俄羅斯、北韓、白俄羅斯 形成聯合對抗美日韓的意味，一面則透過人文交流、擴大國境開放，降低雙邊的緊張態勢。

在可能的軍事對抗部分，中國國防部 長李尚福應俄羅斯國防部長蕭依古、白俄羅斯國防部長赫瑞寧邀請，已赴赴俄羅斯出席14日至19日第11屆莫斯科國際安全會議，並訪問白俄羅斯。在俄羅斯期間，李尚福將在莫斯科國際安全會議作大會發言，會見俄羅斯等國防務部門主管；訪白俄羅斯期間，將與白俄國家和軍隊領導人舉行會見、會談，並參訪軍事單位。

中俄近年軍事交流活動頻繁，兩國已舉行多次海上聯合巡航，多次進出日本 周遭公海，並曾進入白令海，接近美國阿拉斯加。美國眾院軍事委員會主席日前即稱，中俄海軍編隊在阿拉斯加附近進行聯合巡航旨在「恐嚇」美國。

面對美日韓逐漸靠攏，中國除了在軍事和安全上與俄羅斯等國維持一定合作外，仍需採取和平的手段，中國網引述遼寧大學日本研究所教授崔岩表示，今年8月12日是中日兩國政府簽訂的「中日和平友好條約」45周年，中國仍要大力推進公共外交，擴大中日民間的經濟文化交流與合作。

中國日前宣布對日本、韓國、美國、英國、澳洲等國恢復團客出境遊即是其中一種善意之舉。同一時間，中美往來航班即將擴增一倍，中國威海、青島通往韓國的多條海上航線也將陸續復航，這些都是希望藉由民間往來、人文交流降低緊張關係，化解美日韓逐漸緊密的趨勢。