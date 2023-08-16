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美日韓大衛營峰會 台海和平納聯合聲明

記者張文馨、編譯徐榆涵／綜合報導
美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅（圖左至右）18日將在大衛營舉行峰會，提出三國的聯合倡議。圖為三人今年五月在廣島G7峰會上會晤。（美聯社）
美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅（圖左至右）18日將在大衛營舉行峰會，提出三國的聯合倡議。圖為三人今年五月在廣島G7峰會上會晤。（美聯社）

路透報導，中國持續擴大其影響力之際，美國政府官員透露，美國、日本南韓領袖18日在華盛頓近郊的大衛營會面時，三方將宣布一系列科技、教育與國防領域的聯合倡議，同意就地區責任達成相互諒解，並推進彈道飛彈防禦的新領域，設立三方熱線電話，會後聯合聲明將包含維護台灣海峽和平穩定等內容。

3國將宣布聯合倡議

美國總統拜登邀請日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅，18日在馬里蘭州總統度假勝地大衛營舉行峰會，日韓兩國如今已積極修補外交關係，共同面對中國與北韓威脅。

國務卿布林肯（Antony Blinken）15日與日韓外長通話，布林肯表示，當前正是區域和國際社會面對地緣政治競爭、氣候危機、俄羅斯進犯烏克蘭以及核武挑釁的時刻，美日韓強化往來，有助於實現共享的自由開放印太願景。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅（圖左至右）將在大衛營舉行峰會，提...
美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅（圖左至右）將在大衛營舉行峰會，提出聯合倡議。（美聯社）

這是2015年來，首次有外國領導人被邀請到大衛營參與峰會，更是三國首次舉行獨立峰會，不像過去在國際論壇的場邊舉行峰會。

布林肯表示，日韓是美國在區域乃至全球的重要盟友，強化三邊合作至關重要，有助促進和平穩定，進一步推進和完成朝鮮半島無核化的目標。

建立危機時刻3方熱線

路透報導，不具名的官員說，雖然此次峰會不太可能達成相互防衛承諾的正式安全協議，但三國領袖將同意對於區域性責任獲致諒解，並建立三方熱線以便在危機時刻溝通。

避免對立 美盼拜習會

此外，預計峰會還將發表聯合聲明，當中將提及對北京試圖改變台灣地位的擔憂，以及維護台海和平與穩定的內容。官員稱，相關措辭預計會與美國此前在台灣議題的立場一致，避免急遽升高與北京的對立，因為美方希望拜登和中國國家主席習近平今年稍晚能會面。

此次峰會代表美方希望三國領袖能進行年度會面，將合作正式化，今年會是第一年。南韓與日本今年三月舉行12年來首次峰會，並採取行動平緩雙方針對1910至1945年日本占領南韓的歷史分歧。

美國早已分別與日本和南韓簽訂《美日安保條約》和《美韓共同防禦條約》，一名美官員表示，「我們預計會採取一些措施，讓我們在安全領域能更緊密合作」，使得集體安全更增加。

日本媒體日前報導，美日將同意開發新的飛彈防禦體系，對付中、俄、北韓都有的極音速飛彈。此外，三國已在六月宣布，將在年底前建立機制，即時分享北韓飛彈情資。

布林肯只說強化合作應對地緣政治競爭，未直接點名針對特定國家，無論是中國或北韓。

國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）說，拜登政府持續負責任地管理美中競爭，美國不要求其他國家在美中之間選邊站，而是讓各國可以自由選擇夥伴關係和區域願景。巴特爾呼籲北京，沒有理由視這次峰會為挑釁或任何煽動緊張情勢的步驟，這是為了深化夥伴關係與合作。

美國籌辦美日韓峰會之前，中國與俄羅斯的海軍上月在日本海舉行軍事演習，北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）15日交換信函，強調朝俄將發展長期戰略關係。

日本 北韓 南韓

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