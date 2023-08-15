賴蕭配？蕭美琴貼一背影合照 引網友聯想
中華民國副總統賴清德正在友邦巴拉圭訪問，台北駐美代表蕭美琴13日在臉書上貼出一張與賴清德身穿球衣的背影合照，引起網友「賴蕭配」的聯想。
賴清德13日下午過境紐約時，在美國在台協會(AIT)執行理事藍鶯陪同下，到花旗球場觀看紐約大都會隊對戰亞特蘭大勇士隊比賽。賴清德在飛往巴拉圭的包機上，還與隨行媒體分享看球心得，還成功預測大都會贏球。
總統府在特使團飛抵巴拉圭後，釋出賴清德參訪花旗球場影片與照片，可以看到賴清德與蕭美琴分別穿著繡著1號、11號的球衣，兩人還舉起可樂「乾杯」。
由於必須趕搭包機赴巴拉圭，賴清德沒有看完球賽。他在包機上特地與隨團媒體分享在花旗球場看棒球的親身感受，談興很高。賴清德對兩隊投手、打擊手狀態等如數家珍。
儘管第一局結束時，大都會以0比3暫時落後勇士隊。未全程看完比賽的賴清德，也在包機上預測，如果投手繼續投久一點，大都會就可能會贏，「大家可以猜一下最後結果」；最終結果，大都會隊以7比6氣走前來踢館的勇士隊。
引人注意的，蕭美琴稍後也分享她與賴清德看球賽的背影照，並寫下「老朋友相見，難得忙中偷閒」；棒球場同框意外引來大批網友留言，喊「期待賴蕭配」。
在抵達巴拉圭後，賴清德也透過臉書說，他與特使團已抵達首都亞拉森，接下來將有緊湊的行程；他會努力完成任務，為台灣的外交寫下精采的一頁。賴清德說，守護台灣，壯大台灣，是不變的使命。一起承諾繼續努力，作為最美的誓言。
上一則
未及時斷電？野火災民集體提告 夏威夷電力公司股價跌40%
下一則
FB留言