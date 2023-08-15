賴蕭配？蕭美琴貼一背影合照 引網友聯想

中華民國副總統賴清德（左）於美東時間13日傍晚赴紐約花旗球場觀看MLB紐約大都會對戰亞特蘭大勇士賽事，並與駐美代表蕭美琴（右）一同在球場品嚐熱狗等美食。（圖：中華民國總統府提供／中央社）

中華民國副總統賴清德 正在友邦巴拉圭訪問，台北駐美代表蕭美琴13日在臉書上貼出一張與賴清德身穿球衣的背影合照，引起網友「賴蕭配」的聯想。

賴清德13日下午過境紐約時，在美國在台協會(AIT)執行理事藍鶯陪同下，到花旗球場觀看紐約大都會 隊對戰亞特蘭大勇士 隊比賽。賴清德在飛往巴拉圭的包機上，還與隨行媒體分享看球心得，還成功預測大都會贏球。

總統府在特使團飛抵巴拉圭後，釋出賴清德參訪花旗球場影片與照片，可以看到賴清德與蕭美琴分別穿著繡著1號、11號的球衣，兩人還舉起可樂「乾杯」。

由於必須趕搭包機赴巴拉圭，賴清德沒有看完球賽。他在包機上特地與隨團媒體分享在花旗球場看棒球的親身感受，談興很高。賴清德對兩隊投手、打擊手狀態等如數家珍。

中華民國副總統賴清德（左四）於美東時間13日傍晚赴紐約花旗球場觀看MLB紐約大都會對戰亞特蘭大勇士賽事，並與總統府秘書長林佳龍（左二）、駐美代表蕭美琴（左三）和當地台僑在球場自拍合影留念。（圖：中華民國總統府提供／中央社）

儘管第一局結束時，大都會以0比3暫時落後勇士隊。未全程看完比賽的賴清德，也在包機上預測，如果投手繼續投久一點，大都會就可能會贏，「大家可以猜一下最後結果」；最終結果，大都會隊以7比6氣走前來踢館的勇士隊。

引人注意的，蕭美琴稍後也分享她與賴清德看球賽的背影照，並寫下「老朋友相見，難得忙中偷閒」；棒球場同框意外引來大批網友留言，喊「期待賴蕭配」。

在抵達巴拉圭後，賴清德也透過臉書說，他與特使團已抵達首都亞拉森，接下來將有緊湊的行程；他會努力完成任務，為台灣的外交寫下精采的一頁。賴清德說，守護台灣，壯大台灣，是不變的使命。一起承諾繼續努力，作為最美的誓言。