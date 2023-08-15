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疑反制賴過境美 中對台出口聚碳酸酯 加徵反傾銷稅

特派記者廖士鋒、黃雅慧／北京─台北連線報導
化纖原料廠。（本報資料照片）
化纖原料廠。（本報資料照片）

中國大陸商務部14日公告，認定產於台灣的進口「聚碳酸酯」(PC塑料)存在傾銷，中方聚碳酸酯產業受實質損害，15日起實施臨時反傾銷措施，經營者進口涉及公司所生產物料時，必須提交相應保證金(即反傾銷稅)，稅率介於16.9%到22.4%不等。

陸方在去年11月30日對原產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查，至14日公告結果，由於時值中華民國副總統賴清德出訪過境美國，北京選擇此時發布，被認為釋出一定政治訊號。

學者：變相取消ECFA早收紅利

有學者提到，聚碳酸酯為兩岸經濟合作架構協議(ECFA)早收清單中的一項，中方此舉形同變相取消早收紅利，未來須留意是否波及其他產業。

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）於9月12日屆滿十周年，外傳「十年大限」來臨，陸...
兩岸經濟合作架構協議（ECFA）於9月12日屆滿十周年，外傳「十年大限」來臨，陸方將提出終止。圖為ECFA在立法院審議時的場景，兩派相爭不下。(本報資料照片)

北京商務部14日公告，15日起對原產於台灣的進口聚碳酸酯加徵反傾銷稅。稅率方面，台灣化學纖維股份有限公司、台灣出光石油化學股份有限公司稅率均為16.9%；奇美實業股份有限公司、奇菱科技股份有限公司稅率均為17%；其他台灣公司稅率則為22.4%。

聚碳酸酯主要用於電子電器、板材、薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域。

新華社指其是一種無色透明的無定性熱塑性材料，常用於樹脂鏡片、防彈玻璃、行李箱、手機外殼等物件上。

據北京商務部資料，2021年台灣的聚碳酸酯產品占全中國進口總量的23.06%，總量為34.6萬噸，金額11.74億美元(約台幣375億元)，進口關稅為零，增值稅則為13%。

北京商務部文件引述大陸廠商的指控稱，台灣的傾銷導致大陸產業價格與成本嚴重倒掛(指價格低於成本)，出現巨額虧損。

台北政治大學國關中心研究員陳德昇指出，陸方這次選擇ECFA早收清單中的項目，給台灣產業界一個訊號，也是一種壓力，具有「政治意涵」。台方要考慮在最壞狀況下會產生何種後果與效應，政府部門要做準備。

至於下波哪些產品要拉警報？中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣提醒，除了農產品，要關注石化產業、工具機械設備等產業，因為大陸在上述產業已逐漸興起。

北京官方6月曾宣布維持對台化等公司的苯乙烯徵收反傾銷稅，稅率為3.8%到4.2%。

北京商務部4月也曾公告，就台灣對陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，並稱調查應在10月12日前結束，最晚可延長至明年1月12日，即台灣大選前一日。

北京 商務部 中華民國

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