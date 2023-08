謝鋒摔傷後會客 首見左手臂「打石膏」吊帶支撐

中國駐美大使謝鋒 手臂受傷,11日他在社交媒體X平台(前身為推特Twitter)上發文稱,他同美國科學促進會(AAAS)首席執行官蘇迪普.帕里克(Sudip Parikh)博士就中美科技合作進行了愉快交流。謝鋒表示,多年以來,中美科技方面的合作在兩國乃至世界範圍內拯救了生命,減少出生缺陷,養活了數十億人,保護森林,控制污染等。而科技的流動性,使其變得更加有力。

不過,在這一推文附上的照片中,謝鋒卻是左手以吊帶支撐著,明顯是受傷的情況。這幀照片引發跟隨者的關切,於是他又在今天上午留言回覆網友稱,「感謝大家的關心。近日不慎手臂受傷,正在穩步恢復。祝夏安!」這一回覆中,謝鋒並沒有說明造成受傷的真正原因。

今年8月1日中國建軍節在華盛頓的慶祝活動,正值中國前外長泰剛神隱多日,謝鋒原本預計出席,但中方人員臨時表示謝鋒與友人騎車時摔傷手臂,無法出席。

Had a pleasant discussion with Dr. @sudipsparikh of @aaas about China-US science & technology cooperation. Over the years, our S & T cooperation has saved lives, reduced birth defects, fed billions, protected forests, controlled pollution, etc. in both countries and the world.… pic.twitter.com/p2T0pfQbAu