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謝鋒摔傷後會客 首見左手臂「打石膏」吊帶支撐

記者黃國樑／綜合報導
謝鋒(右二)在自己X平台發文及中國駐美使館的網頁上，都貼出了他與美國科學促進會（AAAS）首席執行官蘇迪普．帕里克合影的照片。（取材自謝鋒X平台）
謝鋒(右二)在自己X平台發文及中國駐美使館的網頁上，都貼出了他與美國科學促進會（AAAS）首席執行官蘇迪普．帕里克合影的照片。（取材自謝鋒X平台）

中國駐美大使謝鋒手臂受傷，11日他在社交媒體X平台（前身為推特Twitter）上發文稱，他同美國科學促進會(AAAS)首席執行官蘇迪普．帕里克(Sudip Parikh)博士就中美科技合作進行了愉快交流。謝鋒表示，多年以來，中美科技方面的合作在兩國乃至世界範圍內拯救了生命，減少出生缺陷，養活了數十億人，保護森林，控制污染等。而科技的流動性，使其變得更加有力。

不過，在這一推文附上的照片中，謝鋒卻是左手以吊帶支撐著，明顯是受傷的情況。這幀照片引發跟隨者的關切，於是他又在今天上午留言回覆網友稱，「感謝大家的關心。近日不慎手臂受傷，正在穩步恢復。祝夏安！」這一回覆中，謝鋒並沒有說明造成受傷的真正原因。

今年8月1日中國建軍節在華盛頓的慶祝活動，正值中國前外長泰剛神隱多日，謝鋒原本預計出席，但中方人員臨時表示謝鋒與友人騎車時摔傷手臂，無法出席。

中國駐美大使館的網站上也發出他與帕里克見面的訊息，除與推特上相同的那張照片外，還有兩人對桌商談的另一張照片。而這張照片中，他的手臂吊著吊帶也清晰可見。

而在這一留言之前，謝鋒還為了夏威夷茂宜島的火災發了另一個推文說，得知夏威夷茂宜島發生山火，他深感悲痛。他謹向遇難者家屬表示哀悼，向所有受影響的人員表示慰問。他說，他相信夏威夷人民將憑藉堅韌和力量重建家園並早日恢復元氣，「我們的心與你同在」。

謝鋒與美國科學促進會（AAAS）首席執行官蘇迪普．帕里克會談。（取材自中國駐美使...
謝鋒與美國科學促進會（AAAS）首席執行官蘇迪普．帕里克會談。（取材自中國駐美使館網站）

謝鋒 夏威夷 茂宜島

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