美中台都關切…紐時：賴清德過境美國「踩細線」需慎言

手持標語的大批紐約台灣僑團12日傍晚，在紐約市曼哈頓樂天皇宮酒店前歡迎中華民國副總統賴清德。(記者張心／攝影)

台灣副總統賴清德 12日率特使團出訪巴拉圭，登機前表示此行目的在讓國際了解台灣堅持民主自由，為維護印太地區和平付出極大心力；紐約時報報導，賴清德因反對中國宣稱對台擁有主權而備受矚目，目前在台灣總統選舉支持度領先，途中往返美國，備受美、中、台三地關注，一言一行都需謹慎。

賴清德以特使身分赴巴拉圭，參加該國新任總統潘尼亞(Santiago Peña Palacios)、副總統阿里亞納(Pedro Alliana)就任典禮，他表示目的在傳逹全台人民的衷心祝福。

賴清德另表示，透過這次出訪，可以讓國際社會了解台灣堅持民主、自由、人權，另積極參與國際事務，努力維護印太和平；此行還代表總統宣慰僑胞、感謝台商、鼓勵駐外使節。

手持標語的大批紐約台灣僑團12日傍晚，在紐約市曼哈頓樂天皇宮酒店前歡迎中華民國副總統賴清德。(記者張心／攝影)

紐時指出，賴清德競選台灣總統且民調領先，訪美如踩細線，行程中可能較為慎言，節制而不多做驚人言詞。

只是賴清德過境紐約及舊金山，不論台、中、美都會密切觀察，想了解他若當選總統，如何處理重要的對美、對中關係之蛛絲馬跡；這一點在激烈的台灣總統選舉中是重中之重。

賴清德這次行程不管如何低調，中國派戰機、軍艦逼近台灣進行演習之舉定會升高，讓台海真發生衝突的風險備受矚目。

賴清德以往自稱「務實的台獨工作者」，但目前角逐接下蔡英文 總統的職位，他得試著說服台灣選民、華府，他能維持三方局勢穩定。

手持標語的大批紐約台灣僑團12日傍晚，在紐約市曼哈頓樂天皇宮酒店前歡迎中華民國副總統賴清德。(記者張心／攝影)

北京 視台灣為中國領土，而且軍力已成長，世界擔心中國可能嘗試武統台灣，台北與華府結盟，對嚇阻中國武統至關重要。大多數台灣選民既不想與中國統一，也不想與其開戰，拜登政府也表示，打算維持目前的模糊現況，前提是北京或台北沒有令人吃驚之舉。

台灣制憲基金會國際法學者宋承恩表示，賴清德身為總統候選人赴美，是想釋出他已準備妥當的訊息，穩定而可靠，不論選舉期間或承擔國際角色，皆是如此。

但專家指出，中共政府可能抓住賴清德出訪途經美國的機會，在台灣附近軍演秀肌肉；北京向來限制台灣接觸國際，中共高層更是憎惡民進黨。

去年8月，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台、今年4月蔡英文過境美國往訪中南美洲，中國均曾環台軍演。對賴清德這次出訪，中國報復的力道要多大，目前有多方因素在角逐，北京既希望民進黨輸掉明年1月的總統選舉，又怕軍演會挑起台灣民眾惡感，損及國民黨勝選的可能性。

但無論如何，中國領導人習近平不會讓賴清德波瀾不驚地路經美國，生怕外界視其為示弱。