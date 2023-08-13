我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

美派內政部長赴巴拉圭 賴清德無緣再「同框」賀錦麗

編譯中心／綜合報導
副總統賴清德（前）12日出訪巴拉圭。（記者季相儒／攝影）
副總統賴清德（前）12日出訪巴拉圭。（記者季相儒／攝影）

中華民國副總統賴清德啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，過境美國。拜登總統12日指派內政部長哈蘭率團出席這項盛會，讓賴清德無緣再次與美國副總統賀錦麗同框。

賴清德12日正式啟程前往巴拉圭，參加新任總統潘尼亞(Santiago Peña Palacios)副總統阿里亞納(Pedro Alliana)就職典禮。訪團預計18日返台，期間過境紐約與舊金山。

拜登12日也宣布美方代表團將由內政部長哈蘭(Deb Haaland)率領，美國駐巴拉圭大使奧斯特菲爾德(Marc Ostfield)、聯邦眾議員杜瑞絲(Norma Torres)等人出席盛會。

賴清德去年年初代表中華民國政府出席宏都拉斯新任總統卡斯楚(Xiomara Castro)就職典禮時，與副總統賀錦麗(Kamala Harris)同坐第一排，兩人曾短暫寒暄致意，是台美副總統首次在國際場合自然互動。

國務卿布林肯7月17日在國務院發表談話時曾表示，考量飛行距離，過境為依循慣例作法；過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。 

賴清德 中華民國 拜登

上一則

謝鋒摔傷後會客 首見左手臂「打石膏」吊帶支撐

下一則

賴清德過境美 WSJ：過度反應vs.有所反應 北京「左右為難」

延伸閱讀

賴清德抵紐約 AIT主席未接機 藍委︰美方規格不若以往

賴清德抵紐約 AIT主席未接機 藍委︰美方規格不若以往
賴清德抵達紐約 羅森柏格推文喊舊金山見

賴清德抵達紐約 羅森柏格推文喊舊金山見
賴清德過境紐約 中國外交部：徹頭徹尾「麻煩製造者」

賴清德過境紐約 中國外交部：徹頭徹尾「麻煩製造者」
賴清德抵紐約 AIT執行理事藍鶯及駐美代表接機

賴清德抵紐約 AIT執行理事藍鶯及駐美代表接機

熱門新聞

卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
示意圖。(Photo by Shane on Unsplash)

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

2023-08-08 05:49
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
美國科技大亨辛漢(右)被揭資助多個非營利組織在全世界推廣中國。圖為他2018年與妻子CODEPINK創辦人Jodie Evans(左)出席活動。(Getty Images)

紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣

2023-08-05 22:08

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注