美派內政部長赴巴拉圭 賴清德無緣再「同框」賀錦麗

副總統賴清德（前）12日出訪巴拉圭。（記者季相儒／攝影）

中華民國 副總統賴清德 啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，過境美國。拜登 總統12日指派內政部長哈蘭率團出席這項盛會，讓賴清德無緣再次與美國副總統賀錦麗同框。

賴清德12日正式啟程前往巴拉圭，參加新任總統潘尼亞(Santiago Peña Palacios)副總統阿里亞納(Pedro Alliana)就職典禮。訪團預計18日返台，期間過境紐約與舊金山。

拜登12日也宣布美方代表團將由內政部長哈蘭(Deb Haaland)率領，美國駐巴拉圭大使奧斯特菲爾德(Marc Ostfield)、聯邦眾議員杜瑞絲(Norma Torres)等人出席盛會。

賴清德去年年初代表中華民國政府出席宏都拉斯新任總統卡斯楚(Xiomara Castro)就職典禮時，與副總統賀錦麗(Kamala Harris)同坐第一排，兩人曾短暫寒暄致意，是台美副總統首次在國際場合自然互動。

國務卿布林肯7月17日在國務院發表談話時曾表示，考量飛行距離，過境為依循慣例作法；過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。