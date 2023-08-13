賴清德過境美 WSJ：過度反應vs.有所反應 北京「左右為難」

手持標語的大批紐約台灣僑團12日傍晚，在紐約市曼哈頓樂天皇宮酒店前歡迎中華民國副總統賴清德。(記者張心／攝影)

華爾街日報(WSJ)12日報導，台灣副總統賴清德 出訪「途經美國」，讓北京 左右為難，反應若太激烈恐引發與華府 關係緊張，另在台灣總統選舉時引發反效果，故只能譴責華府容許清德過境美國為挑釁，同時派軍機、軍艦在遠處舉行三天的實彈演習，宣示擁有台灣主權。

中國解放軍軍演，國營媒體播出紀錄片，內容主打戰士表示願為攻台戰爭而死，但北京高層琢磨如何反應賴清德行程，有諸多考量。

華府與北京端出許多權宜措施，想管理雙方就台灣、俄烏戰爭、間諜戰及科技管控所孳生的磨擦。對北京而言，放緩與華府關係緊張，有助於紓解外部對中國經濟陷入疲軟還施加的壓力，話雖如此，中方官員已對美國對等官員強調，他們不會就核心利益妥協，包括統一台灣。

賴清德啟程之前，中國官媒便炮轟他為分離分子，有意鼓動台海緊張。北京視賴為狂熱鼓吹台獨人士，更甚於蔡英文。

中國軍方已加強近乎每日入侵台灣防空識別區，6日派出20多架戰鬥機、轟炸機等軍機，10日更派33架。

中國國營電視台本周開播「逐夢」系列紀錄片，內容八集，紀念中國解放軍建軍96周年，主打環台軍演鏡頭。片中還訪問一名解放軍戰機飛行員，他說假如兩岸真爆發戰爭，「我的戰機就是我的最後導彈」。

賴清德啟程赴美的前一日，也就是11日，中國海軍宣布在浙江省外海進行三天軍演，地點在台灣東北約300哩。

一些政治分析師認為，中國將加強靠近台灣的軍事行動，以因應賴清德出訪，甚至重演4月的實彈演習。

新加坡南洋科技大學助理教授駱明輝表示，北京「不會過度反應，但肯定有所反應」，目前改善與華府關係，符合北京利益，但不意味中國高層會怯於對台採取其認為有必要的強烈動作。

政界分析人士指出，只是北京仍必須考量到過去展示軍力，只添增台灣的憎厭。台灣1996年總統選舉前，中國軍演，還發射導彈掉入台海，但支持台灣建國的李登輝還是贏得54%選票。

國立澳洲大學台灣研究學者宋文笛(Wen-ti Sung)表示，中國若對賴清德過境美國反應太激烈，只會適得其反。