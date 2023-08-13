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賴清德抵紐約 AIT執行理事接機 台僑支持者高喊歡迎

記者張心、丘采薇／紐約報導
中華民國副總統賴清德在美東時間12日晚抵達紐約下榻的樂天皇宮酒店，向歡迎的台灣僑胞揮手致意。(記者張心╱攝影)
中華民國副總統賴清德在美東時間12日晚抵達紐約下榻的樂天皇宮酒店，向歡迎的台灣僑胞揮手致意。(記者張心╱攝影)

中華民國副總統賴清德12日晚抵達紐約市，台灣僑團在曼哈頓中城樂天皇宮酒店(Lotte New York Palace)歡迎賴清德一行；駐美代表蕭美琴、台北紐約經文處處長李光章，以及美國在台協會執行理事藍鶯(Ingrid Larson)則到機場接機。 

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格(Laura Rosenberger)推文表示，她正參加妹妹的婚禮。據了解，羅森柏格將會在賴清德之後的行程中參與。

中華民國副總統賴清德，在美東時間12日晚抵達紐約甘迺迪國際機場，台北駐美代表蕭美...
中華民國副總統賴清德，在美東時間12日晚抵達紐約甘迺迪國際機場，台北駐美代表蕭美琴(左)與美國在台協會執行理事藍鶯(右)登機歡迎。(取自AIT主席羅森柏格推特)

賴清德此行代總統蔡英文參加巴拉圭總統就職典禮，代表團12日晚8時30分飛抵紐約甘迺迪國際機場，近10時左右抵達下榻的樂天皇宮酒店，在場外等候的百餘位支持者歡迎聲中，接受獻花，並揮手進入酒店，但並未公開講話。

美國主要台灣僑團領袖在酒店外高聲吶喊「台灣加油」、「歡迎賴清德」、「支持賴清德當選」等口號。海外信賴後援會執行長、民進黨美東黨部主委莊振輝表示，支持並期待賴能當選2024年台灣總統，「賴副總統在選舉和公務繁忙的情況下，飛到紐約來，十分高興也非常歡迎。」

台灣會館理事長蘇春槐表示，「台灣社團很期待和賴副總統能和僑胞有交換意見的機會。」他說，賴清德的到來使全美各地的台灣僑胞都很興奮，很多僑胞自發從華府、波士頓等地早早趕來。紐約台灣商會創會會長、現年91歲高齡的蔡仁泰也到場歡迎。

賴清德將於13日中午在曼哈頓「The Glass House」出席紐約僑宴。與此同時，抗議賴清德過境美國的100多個中國華人僑團，也發通知將在場外集結抗議。

福建同鄉會陳恆表示，「兩岸都是中國人，台獨肯定是不歸路，我們自家兄弟的事情可以坐下來和平解決，不需要第三方。台灣絕大多數人民是明智而且嚮往和平的，只是因一小撮人興風作浪，不停地破壞中美關係底線。」

賴清德出訪前夕，中國海事局宣布將於12日至14日在東海海域進行軍事演習。美國國務院也在11日表示，會比照副總統過境慣例，會晤AIT主席羅森柏格(Laura Rosenberger)，會見地點可能在舊金山。

賴清德 曼哈頓 AIT

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