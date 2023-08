全美11後援會贊助 挺賴清德僑胞登全版報紙廣告歡迎

中華民國副總統賴清德12日將過境紐約,台灣僑胞在「華盛頓時報」刊登全版歡迎廣告。(記者張文馨/攝影)

中華民國 副總統賴清德 將出訪過境美國,挺賴僑胞11日在華府地區的保守派報紙華盛頓時報(The Washington Times)登全版廣告,歡迎台灣副總統賴清德。

另據彭博(Bloomberg News)網站報導,賴清德將登上「彭博商業周刊」封面。彭博在新聞中附上賴清德成為「彭博商業周刊」(Bloomberg Businessweek)封面人物的照片,發行日期為2023年8月21日。圖說標示他是中華民國總統選舉的領先者。封面標題是「他想領導台灣。但他能維持和平嗎?」(He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace?)。

賴清德將代表蔡英文 總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞(Santiago Peña Palacios)15日的就職典禮,12日啟程、18日返抵國門,來回分別過境紐約和舊金山。

廣告由11個來自全美各地的台灣之友、賴清德之友或信賴後援會共同贊助,包含華府、麻州波士頓、俄亥俄州哥倫布市與克里夫蘭市、伊利諾州芝加哥、華盛頓州西雅圖、加州洛杉磯和肯塔基州,以及美東、美南和全球。

廣告寫道,台灣是美國的長期夥伴,共享自由、人權與民主的價值觀;哈佛校友賴清德擔任副總統,與蔡總統一道深化雙邊關係;在蔡賴的領導下,台灣和美國成為更加緊密的經濟、貿易和安全夥伴;「我們努力維持台灣海峽和印太等地區的和平穩定。」

此外,全美台灣同鄉會透過聲明表示,賴清德以總統特使身分代表蔡總統訪問美國,不僅深化台美緊密友好關係,更顯示雙邊有高度信賴感,別具歷史意義。

聲明說,對比蔡今年3月過境美國時,部分中國大陸人士抗議叫囂的不理性行徑,呼籲此次中方人士不要干涉他國事務,應多關懷其國內水災災民。

至於親中團體12日則在世界日報刊登反對賴清德過境美國的廣告。今年3月蔡英文總統過境美國時,親中團體同樣刊登廣告表達抗議,台灣旅美社團也立即刊登廣告反制。此次,紐約地區「信賴後援會」負責人莊振輝則表示,不隨親中的統派團體起舞。