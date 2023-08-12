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紐時：中不斷加大軍事壓力 機艦頻逼近試探台警惕性

編譯中心／綜合11日電
中國海軍艦艇和空軍飛機不斷逼近台灣領海和領空，試探台灣的警惕性，並試圖削弱台灣的軍機和艦艇。圖為去年8月5日解放軍戰機繞台軍演。(美聯社)
中國海軍艦艇和空軍飛機不斷逼近台灣領海和領空，試探台灣的警惕性，並試圖削弱台灣的軍機和艦艇。圖為去年8月5日解放軍戰機繞台軍演。(美聯社)

過去一年來，中國不斷加大對台灣的軍事壓力，將越來越多的噴氣式戰機、無人機、轟炸機和其他戰機派往更臨近的區域，將威懾性的存在部署到台灣全島周邊。

紐約時報11日報導，中國海軍艦艇和空軍飛機不斷逼近台灣領海和領空，試探台灣的警惕性，並試圖削弱台灣的軍機和艦艇。中國軍隊也更加頻繁地在該島臨太平洋的東海岸空域和水域開展行動。

專家指出，中國在台灣島的軍事存在不斷增加，表明其意圖控制廣闊的海域，而這些地方對該島的防禦，包括在衝突中獲得美國的潛在援助至關重要。

報導說，北京抓住與台灣關係高度緊張的機會，加強了在其周邊的軍事活動，並可能在未來幾天中華民國副總統賴清德過境美國時再次展示武力。

中國幾乎每天都會向台灣出動戰機，機種構成日益多樣化和複雜化。這些飛機現在經常跨越台灣海峽中線，意味打破幾年前雙方之間保持的非正式邊界的默契。台灣空軍退役副司令張延廷表示，此類舉措可能會縮短台灣對意外升級做出反應的時間。

而自去年8月時任美國眾院議長裴洛西訪問台灣以來，中國大陸的軍事演習明顯增加。專家認為，這些演習磨煉了北京對台灣進行封鎖的能力。

報導引述軍事分析人士本．劉易斯說，去年中國有1700多架次戰機進入台灣的防空識別區，幾乎是2021年的兩倍。他說，今年上半年，中國軍隊進入台灣防空識別區的次數超過850次，比去年同期增加54%。

不過報導也指出，飛行次數增加並不意味著戰爭迫在眉睫，在台灣，幾乎沒有人認為中國大陸的入侵即將到來或不可避免。專家表示，中國人民解放軍在台灣周邊活動的增加，更多地應該理解為是削弱台灣安全和警覺性的長期努力。

北京 中華民國 眾院

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