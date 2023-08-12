賴清德過境美 中公告東海軍演 操演區遠超台平常巡弋範圍

中國大陸海事局12日公告宣布，12至14日將在東海海域軍事演習。圖為解放軍戰機從航母上起飛。(路透資料照片)

中華民國副總統賴清德 12日啟程出訪友邦巴拉圭，並過境紐約與舊金山。中國大陸海事局12日發布公告宣布，12日至14日將在東海海域進行軍事演習，禁止船隻駛入。

由於中國大陸宣布軍演的時間點，與賴清德出訪重合，這次軍演因而被台灣民進黨 解讀為「針對性軍演」。然而依據浙江海事局的航行警告，禁止外船進入的四個座標點，分別是「29-47.0N，123-27.0E」、「29-47.0N，124-48.0E」、「29-17.0N，124-48.0E」和「29-17.0N，123-27.0E」。

將座標點畫上地圖可知，這是浙江北部舟山群島以東的水域，操演區從東到西，是經度1度21分，從南到北是緯度30分。換算成里程，就是東西約150公里、南北約55公里。操演區的西南角到台灣北海岸的直線距離也將近310哩(500公里)，遠超過台灣軍方平常海空兵力巡弋的範圍。由中方發布的禁制區域範圍，尚不算是大規模的操演。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，近年來台灣元首出訪，中方都有制式反應，例如，蔡英文總統今年3月出訪時，賴清德去年1月與11月出訪，都有解放軍 戰機、戰艦擾台。民進黨立委趙天麟表示，解放軍沿海軍演很多時候是例行性，刻意藉由賴清德出訪高調公布，過度反應很不必要。