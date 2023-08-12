我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

國務院：賴清德將依副總統過境慣例 會晤AIT主席

記者張文馨、丘采薇／華盛頓－台北報導
國務院11日表示，依照慣例，美國在台協會主席羅森柏格(左)將與賴清德副總統(右)在過境美國時會晤。圖為今年六月羅森柏格訪台時所攝。（本報系資料照片）
國務院11日表示，依照慣例，美國在台協會主席羅森柏格(左)將與賴清德副總統(右)在過境美國時會晤。圖為今年六月羅森柏格訪台時所攝。（本報系資料照片）

中華民國副總統賴清德預計今晚(12日)過境紐約，前往巴拉圭；美國國務院11日表示，賴清德會比照副總統過境慣例會晤美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)；美國也呼籲北京不要過度反應。

賴清德將代表民進黨競選明年總統大選，此行是代表蔡英文總統出席巴拉圭新任總統潘尼亞(Santiago Peña Palacios)的就職典禮，去程過境紐約，回程過境舊金山；目前公開活動僅安排僑宴。

中方將在舟山外海軍演

中國海事局11日公告，將從北京時間12日12時至14日16時，在浙江舟山市外海進行軍事演習；中方並未揭露演習細節，但以公告的座標來看，演習區域並不特別大，位置大約在台北北方310哩(500公里)，已超出台灣軍方平時巡防的範圍。

路透引述知情官員的說法指出，北京可能採取類似今年4月，回應蔡英文總統過境美國的軍事封鎖行動。

針對解放軍在賴清德出訪期間在東海的軍事演習，國務院發言人以背景說明方式告訴本報記者，台灣高層的過境是個人的、且非官方的，這都不是新的；過境符合美國長期以來的做法，符合美台非官方關係的本質，且符合美國不變的「一個中國」政策。

會見地點可能在舊金山

中華民國副總統賴清德12日過境紐約轉赴巴拉圭訪問，由於賴正在參選總統期間，此次過...
中華民國副總統賴清德12日過境紐約轉赴巴拉圭訪問，由於賴正在參選總統期間，此次過境也特別受到重視。（中央社）

此外，發言人說明，賴清德將會晤羅森柏格；南華早報報導，兩人會見地點可能在舊金山。

發言人表示，美國對台灣的做法在過去數十年來、歷任政府均保持一致，美國有長期的、基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的一中政策；美國反對兩岸任一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸歧見。

賴清德 北京 舊金山

上一則

司法部長加蘭德任命特檢官魏斯調查杭特 衝擊拜登選情

下一則

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

延伸閱讀

AIT主席羅森柏格X平台發文 歡迎賴清德過境美國

AIT主席羅森柏格X平台發文 歡迎賴清德過境美國
重申比照副總統過境慣例 國務院：賴清德將會晤羅森柏格

重申比照副總統過境慣例 國務院：賴清德將會晤羅森柏格
美重申賴清德過境符合慣例 一中政策不變

美重申賴清德過境符合慣例 一中政策不變
賴清德將過境美國 美僑胞登全版歡迎廣告

賴清德將過境美國 美僑胞登全版歡迎廣告

熱門新聞

卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
示意圖。(Photo by Shane on Unsplash)

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

2023-08-08 05:49
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
美國科技大亨辛漢(右)被揭資助多個非營利組織在全世界推廣中國。圖為他2018年與妻子CODEPINK創辦人Jodie Evans(左)出席活動。(Getty Images)

紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣

2023-08-05 22:08

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子