國務院：賴清德將依副總統過境慣例 會晤AIT主席

國務院11日表示，依照慣例，美國在台協會主席羅森柏格(左)將與賴清德副總統(右)在過境美國時會晤。圖為今年六月羅森柏格訪台時所攝。（本報系資料照片）

中華民國副總統賴清德 預計今晚(12日)過境紐約，前往巴拉圭；美國國務院11日表示，賴清德會比照副總統過境慣例會晤美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)；美國也呼籲北京 不要過度反應。

賴清德將代表民進黨競選明年總統大選，此行是代表蔡英文總統出席巴拉圭新任總統潘尼亞(Santiago Peña Palacios)的就職典禮，去程過境紐約，回程過境舊金山 ；目前公開活動僅安排僑宴。

中方將在舟山外海軍演

中國海事局11日公告，將從北京時間12日12時至14日16時，在浙江舟山市外海進行軍事演習；中方並未揭露演習細節，但以公告的座標來看，演習區域並不特別大，位置大約在台北北方310哩(500公里)，已超出台灣軍方平時巡防的範圍。

路透引述知情官員的說法指出，北京可能採取類似今年4月，回應蔡英文總統過境美國的軍事封鎖行動。

針對解放軍在賴清德出訪期間在東海的軍事演習，國務院發言人以背景說明方式告訴本報記者，台灣高層的過境是個人的、且非官方的，這都不是新的；過境符合美國長期以來的做法，符合美台非官方關係的本質，且符合美國不變的「一個中國」政策。

會見地點可能在舊金山

中華民國副總統賴清德12日過境紐約轉赴巴拉圭訪問，由於賴正在參選總統期間，此次過境也特別受到重視。（中央社）

此外，發言人說明，賴清德將會晤羅森柏格；南華早報報導，兩人會見地點可能在舊金山。

發言人表示，美國對台灣的做法在過去數十年來、歷任政府均保持一致，美國有長期的、基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的一中政策；美國反對兩岸任一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸歧見。