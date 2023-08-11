中國再開放團客遊78國 包含美國 美旅行餐飲業者準備迎商機

在疫情之前，中國一直是到美國觀光和消費居首位的國家。中國此次開放團客到美國，業者估計還需要一段時間才能恢復到疫情前的榮景。（Getty Images）

中國文化旅遊部10日宣布開放第三批中國團客旅遊的78個國家或地區，包括：美國、日本 、南韓 、英國、德國、澳洲等；在美國各城市的旅行餐飲業者已著手準備中國旅客可能帶來的商機。

但中國開放的第三批名單裡仍未包括台灣，令台灣旅遊業者不滿，業者呼籲兩岸政府釋出善意，否則等於是懲罰業者。台灣目前也未開放國民以團體旅遊方式赴中國旅遊，只能透過自由行方式前往。

迄今開放138個國家

中國文旅部今年2月6日已宣布恢復首批20國出境與團遊，包括：泰國、印尼、馬來西亞、新加坡等國；文旅部同日還單獨宣布港澳一併恢復。3月10日開放第二批40國，包括：法國、義大利、西班牙等。加上此次新開放的名單，中國已開放團客前往全球138個國家（地區）旅遊。

依據文旅部的宣布，旅行社及在線旅行機構可以經營中國團體旅客出境的「機票加酒店」業務。

由於中國旅客對各國來說都是重要觀光 經濟來源，疫情期間的禁令，使各國觀光收入都大減，尤其是中國旅客喜歡到訪的日本和南韓均遭重創，台灣亦受影響，歐美國家同樣受到波及。

2019在美消費350億

根據疫情前2019年的統計，中國遊客在美國的消費達到350億美元，是美國境內最大的遊客群體；但在疫情封鎖後，許多華人經營的旅行餐飲業都面臨經營上的困難。

對於中國文旅部的宣布，日韓媒體不約而同指出，這波開放除經濟考量，也可能希望藉此改善雙邊關係。日本首相岸田文雄表示，「希望解禁以後，能夠帶動訪日旅客的人數提升」。日本觀光局統計，光是在2019年就有959萬名中國人到日本旅遊，中國人在日本的旅遊人數與消費金額都位居第一。

中國因南韓2016年部署薩德反飛彈系統（THAAD）加上疫情，限制中國民眾出團到南韓幾乎有6年半的時間。這波開放名單將南韓納入，業者已開始規畫各種促銷方案，南韓各旅遊概念股也隨之大漲。

中旅遊商品熱度狂飆

在中國文旅部宣布消息半小時後，中國旅行業火速上線眾多相關產品。線上旅遊平台「馬蜂窩」站內相關海外旅遊目的地熱度平均漲幅超過150%，其中日本以高達350%的瞬時訪問熱度高居榜首。中國的旅遊股、航空股也應聲大漲。

第一財經報導，目前以「十一」黃金周的時段最受關注，日、澳、紐等國家的旅行團產品熱度狂飆。今年中秋節落在九月底連同「十一」長假，將從9月29日至10月6日，會有八天連假，將是疫後最熱門的出國旅遊時段。

中國外交部表示，當前國際客運航班持續恢復，中國民眾出境旅遊意願上升，因此進一步擴大中國公民出境團體旅遊範圍。輿論多認為近期中國經濟不振是擴大團體出境許可對象的最大原因，也有分析指出，改善與其他國家的雙邊關係可能也是考量原因之一。

對於第三批名單仍未列台灣，台灣的大陸委員會發言人詹志宏表示，主管機關已一再透過管道向對岸表明主張，但都沒收到正面回覆。台灣交通部長王國材年初設下今年到台灣的觀光客的600萬目標，包含100萬陸客，今年已過大半，但兩岸遲未開放團旅，王國材表示，仍朝團客雙向同時開放努力中。