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拓展巴西、印度客源取代中國？旅遊推廣當局：非常困難

記者胡玉立／綜合報導
中國10日宣布第三波開放中國團客出遊的78個國家，包括美國。中國旅客在疫情前是美國最大觀光客源。圖為中國遊客參觀紐約華爾街。（美聯社）
中國10日宣布第三波開放中國團客出遊的78個國家，包括美國。中國旅客在疫情前是美國最大觀光客源。圖為中國遊客參觀紐約華爾街。（美聯社）

中國宣布重新開放團客來美旅遊，此前的這幾年，美國旅遊組織和企業被迫面臨旅遊市場劇烈調整，設法開拓巴西、印度等市場；但美國旅遊推廣當局承認，要取代中國市場，非常困難。

紐約旅遊與會展局執行長迪克森(Fred DIxon)表示，中國團體旅遊市場是「失落的一角」，在中國尚未恢復來美團客旅遊前，中美航空服務僅為疫情前水平的10%。

迪克森表示，為找尋替代中國的方案，「我們依賴一些實力非常強大的市場，比如巴西。」印度在填補中國遊客缺口方面，也發揮一定作用，尤其是印度塔塔集團(Tata Group)收購印度航空後，「機會和潛力非常大，」迪克森說：「我們對這個市場感到興奮。」

舊金山旅遊局執行長達歷山德羅 (Joe D'Alessandro) 稍早也表示，舊金山旅遊局正尋求印度作為中國缺席的替代對象，而加強航空連通性是關鍵。

洛杉磯旅遊局執行長伯克(Adam Burke)則表示，就洛杉磯旅遊總開銷來看，2019年中國是第一大市場。紐約州政府則稱，2019年中國遊客在紐約市平均消費額3000元，比國際遊客平均消費額高60%。

迪克森和伯克都不知道中國遊客何時會大量回歸。伯克說：「我們不知道復甦速度會有多快。」國家旅遊局預測，中國遊客數量要到2027年才能達到2019年280萬人次的水平。

中國旅遊團在好萊塢星光大道觀光遊覽。（本報資料照片）
中國旅遊團在好萊塢星光大道觀光遊覽。（本報資料照片）

印度 舊金山 洛杉磯

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