拓展巴西、印度客源取代中國？旅遊推廣當局：非常困難

中國10日宣布第三波開放中國團客出遊的78個國家，包括美國。中國旅客在疫情前是美國最大觀光客源。圖為中國遊客參觀紐約華爾街。（美聯社）

中國宣布重新開放團客來美旅遊，此前的這幾年，美國旅遊組織和企業被迫面臨旅遊市場劇烈調整，設法開拓巴西、印度 等市場；但美國旅遊推廣當局承認，要取代中國市場，非常困難。

紐約旅遊與會展局執行長迪克森(Fred DIxon)表示，中國團體旅遊市場是「失落的一角」，在中國尚未恢復來美團客旅遊前，中美航空服務僅為疫情前水平的10%。

迪克森表示，為找尋替代中國的方案，「我們依賴一些實力非常強大的市場，比如巴西。」印度在填補中國遊客缺口方面，也發揮一定作用，尤其是印度塔塔集團(Tata Group)收購印度航空後，「機會和潛力非常大，」迪克森說：「我們對這個市場感到興奮。」

舊金山 旅遊局執行長達歷山德羅 (Joe D'Alessandro) 稍早也表示，舊金山旅遊局正尋求印度作為中國缺席的替代對象，而加強航空連通性是關鍵。

洛杉磯 旅遊局執行長伯克(Adam Burke)則表示，就洛杉磯旅遊總開銷來看，2019年中國是第一大市場。紐約州政府則稱，2019年中國遊客在紐約市平均消費額3000元，比國際遊客平均消費額高60%。