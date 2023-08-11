新聞眼／中踩油門促消費 成效還有待觀察

經過三年半疫情限制，中國宣布恢復中國團客可以來美旅遊，業者表示期待，但估計還需要一段時間的準備，以及美中兩國的配套措施才能恢復榮景。（美聯社） TITLE = China US Trade CAPTION = FILE - In this Nov. 6, 2019, file photo, visitors chat near American and Chinese flags displayed at a booth for an American company promoting environmental sensors during the China International Import Expo in Shanghai....【作者：美國聯合通訊社，日期：2019-11-14，數位典藏序號：20191114031427000】

中國文旅部公布第三批開放出境團體遊國家名單，開放力度之大，一口氣加到138國。然而從中國經濟現況和兩岸關係看，北京 試圖透過提振觀光 旅遊產業來拉動經濟復甦，仍有不小挑戰。

中國旅客一直是東亞及歐美國家的觀光消費主力，尤其鄰近的日韓等國，因此在中國宣布之後，相關國家都引頸期待榮景可望回歸。但中國本身陷在通縮威脅，民間是否仍具有過往的消費力，還待考驗。

在文旅部宣布後，網上出境遊產品瞬間搜尋量暴增超過20倍，中國此舉也是為促進消費「踩油門」。現在是暑假中段，不久又迎來「十一」假期，出境遊大軍估計可以湧出。

中國另一考慮是加速恢復國際航班，加強與各國連結和交流。中國自今年初疫情 解封後，國際航班恢復緩慢，過去一周國內航班量達2019年的114.3%；而國際航班量僅恢復至同年49.8%，連半數都不到。

單方面的開放，雖然能促進旅遊消費市場，但中國現在面臨更大困難是，國際旅客赴中旅遊人數銳減。

根據統計，今年首季，中國旅行社接待的入境旅客人次僅5.2萬人，比疫情前暴跌99%，尤其是消費力強的歐美日韓遊客大減。可以說，振興「入境遊」更為迫在眉睫，但這並不是中國能操之在己的。

此外，儘管網上搜尋出境遊產品的次數遽增，但近年中國經濟情勢轉差，出現通縮憂慮，青年失業率創新高，出境人潮的回歸能多大程度帶動消費，仍待觀察。

至於台海兩岸團客開放，橫擺眼前的障礙顯然已非疫情因素，雙方仍陷在互相指責的迴圈。兩岸旅遊的低氣壓，雙方都蒙受其害。然而從當前兩岸氛圍及台灣大選的逼近，明年選前要看到陸客團重遊寶島，恐怕不太容易。