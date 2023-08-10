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國防部端2000萬獎金 辦「AI防駭競賽」救國安

編譯周芳苑／綜合9日電
DARPA與AIxCC兩單位，9日聯手宣布徵求數碼高手進行大賽、加強開發，保衛國家網路安全。(取自AICyberchallenge網站)
DARPA與AIxCC兩單位，9日聯手宣布徵求數碼高手進行大賽、加強開發，保衛國家網路安全。(取自AICyberchallenge網站)

駭客使用人工智慧(AI)日益猖獗，白宮決定「以其人之道還治其人之身」，9日宣佈啟動獎金2000萬元、為期兩年的競賽，盼藉助人工智慧研發修補美國政府基礎設施安全漏洞。

聯邦政府負責網路與新興技術的副國家安全顧問安‧紐伯格(Anne Neuberger) 說，網路安全(Cybersecurity)是攻防戰；行惡者利用人工智慧加速識別漏洞或建構惡意軟體。

舉凡健保團體、製造業、政府機構近幾年都成為駭客攻擊目標，官員對未來威脅發出警告，尤其要提防外國對手威脅。

紐伯格的論點與加拿大網路安全官員庫里(Samy Khoury)說法相呼應；庫里說，人工智慧已被用來進行釣魚詐欺電郵、編寫惡意電腦碼傳播假訊息。

這項競賽約有2000萬元獎金，由國防部旗下專門為國家安全開發新技術的「國防高級研究計畫局」(Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA)主導。

白宮表示，處於人工智慧革命最前線的字母控股公司(Alphabet)旗下的谷歌(Google)、人工智慧公司Anthropic、微軟(Microsoft)及另一人工智慧公司OpenAI將備妥系統接受挑戰。

專家們仍在想辦法掌握新威脅。過去一年，美國各企業推出一系列生成式人工智慧工具如ChatGPT，讓用戶創建幾可亂真的視頻、圖像、文本和電腦代碼，中國企業也推出類似模型迎頭趕上。

專家說，推陳出新的工具可更容易進行大規模駭客、在社群媒體上創建虛假個人資料以傳播假訊息和宣傳。

致力提升開放碼軟體安全性的跨行業組織「開放軟體供應鏈安全基金會」(Open Source Security Foundation) 將負責確保贏得比賽的軟體碼馬上派上用場。

DARPA與AIxCC兩單位，9日聯手宣布徵求數碼高手進行大賽、加強開發，保衛國...
DARPA與AIxCC兩單位，9日聯手宣布徵求數碼高手進行大賽、加強開發，保衛國家網路安全。(取自AICyberchallenge網站)

人工智慧 駭客 白宮

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