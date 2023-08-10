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美晶片法案滿周年 半導體業者：沒拿到補助

記者顏伶如／綜合報導
去年即通過的晶片法案補貼半導體業者，但一年半來多數業者仍未拿到政府補助支票。圖為拜登總統去年在俄亥俄州說明法案內容。（美聯社）
去年即通過的晶片法案補貼半導體業者，但一年半來多數業者仍未拿到政府補助支票。圖為拜登總統去年在俄亥俄州說明法案內容。（美聯社）

CNBC新聞頻道9日報導，拜登總統簽署晶片法案(Chips Act)生效的一年後，美國半導體業者紛紛表示，迄今尚未拿到聯邦政府的補助；商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)說：「我們將於今年稍後開始撥款。」

規模527億元的晶片法案，主旨在於讓半導體共應鏈重返美國本土，降低半導體產業對外國的依賴，進而達到增進國家安全的目標。法案內容包括禁止領取聯邦補助的廠商在中國或其他美國政府認為有國安風險的國家擴大半導體生產。

半導體廠商在美國成立製造據點的開銷較高，聯邦政府提供補貼用意在於減輕成本負擔。CNBC報導，國會通過的補助款到現在都還沒有發給廠商。

雷蒙多說，商務部收到世界各地企業提出的460件申請，希望獲得聯邦政府的晶片法案補助。商務部上一次公布廠商申請統計時，數字為將近4000家。

去年即通過的晶片法案補貼半導體業者，但一年半來多數業者仍未拿到政府補助支票。（美...
去年即通過的晶片法案補貼半導體業者，但一年半來多數業者仍未拿到政府補助支票。（美聯社）

白宮指出，聯邦政府提供補助讓半導體產業對於在美國擴大投資產生興趣，已經宣布的投資計畫累計金額2310億元。不過，某些投資計畫附有但書。

半導體組裝及測試商Integra Technologies計畫在肯薩斯州威奇塔(Wichita)興建占地100萬平方呎的廠區，估計將帶來2000個高薪職缺，但前提是要拿能到聯邦補助。

Integra執行長羅賓森(Brett Robinson)說，公司屬於半導體產業流程的後端，利潤空間極小，如果沒有晶片法案的補助款，不可能在威奇塔建廠。他說，一旦新廠蓋好並開始營運，公司就有辦法維持生意，不再需要政府支援。

純晶圓代工廠(pure-play technology)SkyWater Technology預計在印地安納州拉法葉(Lafayette)以18億元建廠但尚未動土，目前已經在尋找建築包工。SkyWater Technology必須確認可以拿到聯邦補助以及金額多少，才有辦法動土。執行長桑德曼(Tom Sonderman)表示，補助到位就會迅速行動。

晶片 聯邦政府 投資

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