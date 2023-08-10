中反間諜法上路 大成律師事務所「急切割」中國子公司

拜登 總統9日簽行政令限制美資對中國的尖端科技投資 外，包括美資在內的西方企業，在中國做生意本來就愈來愈困難，有的索性退出這個市場，繼領英職場(LinkedIn)8月9日起撤離中國後，西方國家在中國最大的律師公司大成律師事務所也將與中公司切割。

中國經濟情況異常嚴峻，官方數據顯示上月陷入通貨緊縮，貿易額也出現疫情爆發以來的最大跌幅。

此外，中國實施新的反間諜 法，使西方企業在中國的活動變得更加困難。 反間諜法禁止傳輸任何與國家安全相關的信息，然而卻沒有界定哪些數據關乎國家安全，很容易令個人或企業觸犯法律。

外國高管對於新法允許中國可以檢查涉嫌機構與個人的設施，包括手機電腦等電子設備，甚為擔憂。此外，收集市場、對手和夥伴情報等正常商業活動都可能觸法，凡此種種都令中國營商環境惡化。

在中國的西方企業正處於兩難局面，西方在中國最大的律師公司大成律師事務所(Dentons)也不例外，它將會與在中國的子公司「大成」(Dachen)分拆。這兩家公司是在2015年合併，Dachen更是大成的漢語拼音，當時是看好在中國的前景。

現在，有消息人士引述大成律師事務所的決策人士透露，新版反間諜法的規定與行業的實際運作存在衝突，很難依隨。例如要求中國公司對外國實體保密客戶和員工姓名的規定，就給美國律師帶來了棘手問題，他們在接受新客戶之前，必須確定它是否與現有客戶存在衝突。

中國早前連續突擊多家西方諮詢公司，包括凱盛融英、美思明智和貝恩諮詢等美國公司，風險投資公司紅杉資本(Sequoia)索性分拆了在中國的業務。

但康乃爾大學貿易政策教授、國際貨幣基金組織中國部前負責人普拉薩德 (Eswar Prasad) 對此認為，中國是一個主要經濟體，中國市場仍然大得不容忽視，即使變得相當令人擔憂，但外國企業仍將繼續在中國開展業務。