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穆迪砍美國10中小銀行信評 瞄準6大放款機構

記者張大仁／綜合報導
穆迪機構調降10家美國中小型銀行的信評，道瓊指數8日收盤下跌158點。（路透）
穆迪機構調降10家美國中小型銀行的信評，道瓊指數8日收盤下跌158點。（路透）

國際金融評級機構穆迪(Moody's)8日調降十家美國中小型銀行的信用評級，並對六所美國大型放款機構啟動降評的評估作業，同時警告，銀行業信貸實力可能會面臨籌資風險、獲利能力變弱的考驗。

正在接受審查，可能會降級的銀行包括紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)、美國合眾銀行(US Bancorp)、道富銀行(State Street)、Truist Financial、Cullen/Frost Bankers和Northern Trust等主要銀行目前正在接受可能降級的審查。

穆迪還將第一資本(Capital One)、Citizens Financial和Fifth Third Bancorp等11家銀行的前景調整為負面。

官方評級被下調的小型銀行包括M&T Bank、Pinnacle Financial、BOK Financial和Webster Financial。

今年3月美國中小型銀行倒閉引爆危機，雖然當局竭盡全力恢復信心，但穆迪警告，監管資本比率未反映大量未實現損失的銀行，可能仍容易受到高利率環境下市場或消費者信心突然流失的影響。

Fed在過去一年半大幅收緊貨幣政策以遏制高通膨，並於7月將基準借款利率調升至5.25-5.5%。

穆迪在報告中指出，「利率可能會在更長時間內保持偏高水平，直到通膨重回Fed目標範圍內；由於多種因素的影響，美國長期利率也正在走高，這將給銀行帶來進一步壓力。」

穆迪警告，「我們仍然預計2024年初將出現溫和衰退。有鑑於美國銀行業的資金緊張，銀行業信貸條件可能會收緊，貸款損失也會上升。」

利率 貸款 高通

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