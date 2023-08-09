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待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差 13年新高

編譯周芳苑／綜合8日電
美國房價居高不下，多數民眾都認為現在不是購屋的好時機。（美聯社）
美國房價居高不下，多數民眾都認為現在不是購屋的好時機。（美聯社）

房貸金融業者房利美(Fannie Mae)最新調查顯示，在待售屋存量少、房價仍居高不下之際，八成二的民眾認為目前不是買房好時機，比率攀升到13年新高。

房利美7日公布的7月調查指出，認為目前買房時機不好的人增加四個百分點達82%，創2010年開始進行這項調查以來最高紀錄。不僅如此，前景也不看好，17%受訪者預期未來12個月房價將上漲，創一年多來新高。

自2022年3月以來，聯準會升息525個基點(一個基點等於0.01%)遏制通貨膨脹、形成房價走低壓力，住房成本似乎已經觸底，導致房地產市場前景嚴峻。

房價居高不下與待售屋供應有限息息相關，待售屋存量已減至歷史新低，之所以偏低，主要是因為許多屋主礙於房貸成本增加而不願意另買新屋，連帶的不願賣掉現有房屋。

根據調查，7月份售屋意願維持不變，64%受訪者認為目前是賣房好時機，與前一個月持平。

然而，最新報告並沒有傳達全然悲觀的訊息，對勞動力市場的信心、房貸利率未來可望反轉下跌驅使7月份「房屋購買信心指數」(Home Purchase Sentiment Index)上升至66.8，較去年同期上揚四點、較6月份微增0.8點。

房利美首席經濟學者鄧肯(Doug Duncan)表示，雖然消費者對個人財務狀況有信心，但是在購屋可負擔性明顯好轉之前，房地產市場信心不太可能追趕得上其他更廣泛的經濟信心指標。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)最新統計指出，6月底待售成屋數量與前一個月相當，依目前銷售量推估約等於3.1個月存量；人口普查局(The U.S. Census Bureau)、聯邦住宅暨都市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)聯合公佈的新屋銷售數據則顯示， 經季節性因素調整後，6月底待售新屋為43萬2000個單位，相當於7.4個月存量。

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