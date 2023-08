待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差 13年新高

美國房價居高不下,多數民眾都認為現在不是購屋的好時機。(美聯社)

房貸金融業者房利美(Fannie Mae)最新調查顯示,在待售屋存量少、房價 仍居高不下之際,八成二的民眾認為目前不是買房好時機,比率攀升到13年新高。

房利美7日公布的7月調查指出,認為目前買房時機不好的人增加四個百分點達82%,創2010年開始進行這項調查以來最高紀錄。不僅如此,前景也不看好,17%受訪者預期未來12個月房價將上漲,創一年多來新高。

自2022年3月以來,聯準會升息525個基點(一個基點等於0.01%)遏制通貨膨脹、形成房價走低壓力,住房成本似乎已經觸底,導致房地產 市場前景嚴峻。

房價居高不下與待售屋供應有限息息相關,待售屋存量已減至歷史新低,之所以偏低,主要是因為許多屋主礙於房貸成本增加而不願意另買新屋,連帶的不願賣掉現有房屋。

根據調查,7月份售屋意願維持不變,64%受訪者認為目前是賣房好時機,與前一個月持平。

然而,最新報告並沒有傳達全然悲觀的訊息,對勞動力市場的信心、房貸利率未來可望反轉下跌驅使7月份「房屋購買信心指數」(Home Purchase Sentiment Index)上升至66.8,較去年同期上揚四點、較6月份微增0.8點。

房利美首席經濟學者鄧肯(Doug Duncan)表示,雖然消費者對個人財務狀況有信心,但是在購屋可負擔性明顯好轉之前,房地產市場信心不太可能追趕得上其他更廣泛的經濟信心指標。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)最新統計指出,6月底待售成屋數量與前一個月相當,依目前銷售量推估約等於3.1個月存量;人口普查 局(The U.S. Census Bureau)、聯邦住宅暨都市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)聯合公佈的新屋銷售數據則顯示, 經季節性因素調整後,6月底待售新屋為43萬2000個單位,相當於7.4個月存量。